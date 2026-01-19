إعلان

"ـ25 يناير عيدًا للشرطة".. ناجي الشهابي: تصريحاتي لا تعارض الدستور والقانون

كتب : عمرو صالح

05:15 م 19/01/2026

ناجي الشهابي

كتب- عمرو صالح:

أثارت ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل وعضو مجلس الشيوخ المعين، حالة من الجدل والغضب بين الأوساط السياسية والشعبية، وذلك بعد تصريحه خلال كلمته بالجلسة العامة بمجلس الشيوخ، بأن يوم 25 يناير عيد للشرطة فقط متجاهلًا ثورة يناير التي سقط فيها نظام الرئيس الراحل حسني مبارك الأمر الذي اعتبره البعض معارضة صريحة لنصوص الدستور التي أقرت بأن 25 يناير ثورة شعبية.

وأوضح "الشهابي" لمصراوي حقيقة تصريحاته، مؤكدًا أن حزب الجيل يكن كل احترام وتقدير للدستور المصري ولا يعارض نصوصه أو يخالفها خاصة أنه أدى اليمين الدستورية كعضو بالشيوخ، مشيرًا إلى على عدم تعرضه له أو لقوانينه.

وأضاف الشهابي، أن حزب الجيل منذ الطليعة يحتفل بيوم 25 يناير كعيد للشرطة المصرية، التي دافعت بكل شجاعة عن مديرية أمن الإسماعيلية ضد الاستعمار الإنجليزي والتي سقط فيها أبطال لابد من استذكار تاريخهم وتعريف الأجيال بأحداث الملحمة لياخذونها منبرًا للوطنية.

واختتم الشهابي تصريحاته مؤكدًا على أن حزب الجيل لا يعترف إلا بأن يوم 25 يناير عيد للشرطة فقط وهي رأيي كرئيسًا للحزب وكل أعضائه.

ناجي الشهابي حزب الجيل مجلس الشيوخ عيد الشرطة ثورة يناير حسني مبارك

