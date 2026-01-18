إعلان

التضامن تكشف تفاصيل "عصابة الاتجار بالبشر" بدار رعاية مصر الجديدة

كتب : حسن مرسي

11:49 م 18/01/2026

الدكتور محمد العقبي

كشف الدكتور محمد العقبي، مساعد وزير التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والمتحدث باسم الوزارة، تفاصيل واقعة الاعتداء الجنسي على أطفال دار رعاية بمصر الجديدة.

قال العقبي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إن الواقعة بدأت عندما لاحظ فريق التدخل السريع خلال جولاته التفتيشية المفاجئة في جميع المحافظات تغيب 4 أبناء (طفل و3 فوق 18 عامًا) عن أحد دور الرعاية، وبالتحقيق اكتشف أنهم يقيمون بشكل غير قانوني في منزل رجل أعمال "متبرع" بالتعاون مع مدير الدار.

وأوضح العقبي أن التحريات التي أجرتها النيابة العامة مع فريق الوزارة ذي الصلاحية القضائية، كشفت أن الرجل كان يستغل الأبناء وينتهكهم جنسيًا، حيث تم ضبطه ومدير الدار المتورط في التسهيل، مؤكدًا أن الأبناء كانوا يغيبون عن الدار لفترات تصل إلى 3 شهور في بعض الحالات.

وردًا على سؤال عمرو أديب حول الإجراءات المتخذة لمنع تكرار مثل هذه الجريمة، أوضح متحدث وزارة التضامن أن الإجراءات صارمة تشمل التفتيش المفاجئ المستمر على جميع دور الرعاية البالغ عددها 460 دارًا، وتلقي البلاغات على الخطوط الساخنة ومنصات التواصل الاجتماعي، واتخاذ إجراءات فورية حيال أي مخالفة.

وأشار العقبي إلى أن الوزارة أغلقت نحو 80 دار رعاية خلال العام والنصف الماضيين لأسباب تشمل وجود مخالفات جسيمة أو عدم قدرة القائمين على إدارتها بشكل لائق، مؤكدًا أن استضافة الأبناء خارج الدار تخضع لضوابط صارمة ورقابة مشددة.

محمد العقبي عصابة الاتجار بالبشر دار رعاية اعتداء جنسي

