شهدت مصر، اليوم الأحد، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها: اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، حيث اطلع على بيان بحركة الملاحة في قناة السويس،

كما أطلق صندوق تحيا مصر فعاليات أسبوع الخير في إستاد الجامعة بمحافظة المنوفية، في إطار جهوده المستمرة لمدّ يد العون للأسر الأولى بالرعاية في المناطق الأكثر احتياجًا.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

الرئيس السيسي يجتمع برئيس هيئة قناة السويس ويطلع على بيان حركة الملاحة

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس.

وصرح السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطلع على بيان بحركة الملاحة في قناة السويس، حيث أشار الفريق أسامة ربيع إلى أن قناة السويس شهدت خلال عام 2025، وتحديداً في النصف الثاني من العام، تحسنًا نسبيًا وبداية تعافٍ جزئي لحركة الملاحة، في ظل الجهود المبذولة لاحتواء التداعيات السلبية وتعزيز الموقف التنافسي للممر المائي مع إنهاء تطوير القطاع الجنوبي.

أسبوع الخير.. صندوق تحيا مصر بالمنوفية يقود مظلة حماية اجتماعية شاملة

أطلق صندوق تحيا مصر فعاليات أسبوع الخير في إستاد الجامعة بمحافظة المنوفية، في إطار جهوده المستمرة لمدّ يد العون للأسر الأولى بالرعاية في المناطق الأكثر احتياجًا. وتأتي هذه المبادرة لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية وتقديم دعم شامل لأكثر من 4,000 أسرة على مدار 3 أيام، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهلهم، وذلك بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير.

اقتربت نفحات رمضان.. الإفتاء تعلن موعد أول أيام شهر شعبان ١٤٤٧

استطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ شعبان لعام ١٤٤٧ هجريا بعد غروب شمس اليوم الأحد بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

الأزهر يوضح مناسك الحلق والتقصير في العمرة 2026

أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، ضمن دليل العمرة 2026، على أن الحلق أو التقصير يمثلان آخر أعمال العمرة، ويُعدان شرطًا أساسيًا لتحلل المعتمر من الإحرام وإتمام النسك بشكل صحيح.

أوضح الدليل أنه بالنسبة للرجل يُستحب الحلق، ويجوز التقصير كخيار بديل، ويعتبر أي منهما إتمامًا للنسك، وللمرأة، يجوز لها التقصير فقط، بحيث تُقص قدر أنملة من شعرها دون الحاجة للحلق.

بعد وفاة 5 أشقاء.. مأساة سخان الغاز تعيد التحذير من "القاتل الصامت"

أعادت واقعة وفاة 5 أشقاء اختناقًا بسبب سخان الغاز، ناقوس الخطر مجددًا بشأن مخاطر الاستخدام الخاطئ لأجهزة الغاز الطبيعي داخل المنازل، في ظل تكرار حوادث مشابهة خلال فصل الشتاء.

وتأتي الحادثة لتؤكد أن الإهمال في صيانة الأجهزة أو تركيبها في أماكن مغلقة قد يتحول إلى كارثة إنسانية خلال دقائق.

كاش باك 10 آلاف جنيه.. تفاصيل إحلال التوك توك بالسيارة "كيوت"

بدأت محافظة القاهرة في تطبيق مبادرة استبدال مركبات "التوك توك" بسيارات "كيوت" الصغيرة كبديل حضاري وآمن ومرخص في المنطقة الشمالية كمرحلة أولى.

وتستهدف المحافظة، تعميم التجربة، على باقي المناطق عند نجاح المرحلة الأولى، في ظل خطة الدولة لتطوير منظومة النقل والحد من العشوائية في الشوارع.

تفعيل منظومة الدفع الإلكتروني بهيئة النقل العام

دشنت هيئة النقل العام بالقاهرة الكبرى، منظومة الدفع الإلكتروني الجديدة التي بدأ تشغيلها تجريبيًا خلال شهر ديسمبر من العام الماضي.

وقد تم الإعلان، خلال مؤتمر صحفي، أمس السبت، عن بدء تشغيل المرحلة الأولى للمنظومة تجريبيًا على 300 أتوبيس.

"الأورمان": تجهيز 800 ألف كرتونة مواد غذائية لتوزيعها خلال شهر رمضان

أعلنت جمعية الأورمان تعبئة وتجهيز 800 ألف كرتونة مواد غذائية، لتوزيعها على 800 ألف أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا بقرى ونجوع ومراكز محافظات الجمهورية المختلفة (الفيوم – بني سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – الجيزة – كفر الشيخ – الغربية – الشرقية – الدقهلية – المنوفية – البحيرة – الوادي الجديد – شمال سيناء – جنوب سيناء – مرسى مطروح – حلايب وشلاتين)، خلال شهر رمضان المبارك.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا




