انطلاق الأسبوع التدريبي الـ24 من الخطة السنوية بمركز سقارة

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، انطلاق برامج الأسبوع التدريبي الـ24 من الخطة التدريبية السنوية لمركز سقارة للتدريب خلال الفترة من 18/1/2026 وحتى 21/1/2026.

وأشارت منال عوض، في بيان اليوم، إلى أن مركز التنمية المحلية بسقارة سينفذ برامجه وأنشطته التدريبية بإجمالي 4 برامج وأنشطة تدريبية، وبمشاركة 450 متدربًا ومستفيدًا، وذلك في إطار رفع كفاءة العاملين بالإدارة المحلية، وبناء القدرات المهنية والقيادية، بما يسهم في تحسين جودة الأداء والخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضافت أن فعاليات الأسبوع التدريبي الـ24 تشمل برنامج تنمية مهارات العاملين بإدارات الأمن وبرنامج تنمية مهارات العاملين على القوانين المنظمة لخدمات المراكز التكنولوجية وبرنامج إعداد رئيس قرية - النسخة الرابعة واختبارات اختيار المرشحين للبرامج التدريبية المتخصصة لمحافظة القاهرة (إعداد رئيس حي - إعداد مدير عام).

من جانبه، أكد الدكتور عصام الجوهري مساعد الوزيرة للتطوير والتدريب والتحول الرقمي والمشرف على مركز سقارة، استمرار المركز في القيام بدوره الفاعل في بناء الكوادر المحلية المؤهلة والمدربة على أحدث البرامج التدريبية لتكون قادرة على مواكبة متطلبات العمل التنفيذي المحلي والتطوير المؤسسي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف المحافظات.

