إعلان

انطلاق الأسبوع التدريبي الـ24 من الخطة السنوية بمركز سقارة

كتب : محمد نصار

02:19 م 18/01/2026

الدكتورة منال عوض

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، انطلاق برامج الأسبوع التدريبي الـ24 من الخطة التدريبية السنوية لمركز سقارة للتدريب خلال الفترة من 18/1/2026 وحتى 21/1/2026.

وأشارت منال عوض، في بيان اليوم، إلى أن مركز التنمية المحلية بسقارة سينفذ برامجه وأنشطته التدريبية بإجمالي 4 برامج وأنشطة تدريبية، وبمشاركة 450 متدربًا ومستفيدًا، وذلك في إطار رفع كفاءة العاملين بالإدارة المحلية، وبناء القدرات المهنية والقيادية، بما يسهم في تحسين جودة الأداء والخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضافت أن فعاليات الأسبوع التدريبي الـ24 تشمل برنامج تنمية مهارات العاملين بإدارات الأمن وبرنامج تنمية مهارات العاملين على القوانين المنظمة لخدمات المراكز التكنولوجية وبرنامج إعداد رئيس قرية - النسخة الرابعة واختبارات اختيار المرشحين للبرامج التدريبية المتخصصة لمحافظة القاهرة (إعداد رئيس حي - إعداد مدير عام).

من جانبه، أكد الدكتور عصام الجوهري مساعد الوزيرة للتطوير والتدريب والتحول الرقمي والمشرف على مركز سقارة، استمرار المركز في القيام بدوره الفاعل في بناء الكوادر المحلية المؤهلة والمدربة على أحدث البرامج التدريبية لتكون قادرة على مواكبة متطلبات العمل التنفيذي المحلي والتطوير المؤسسي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف المحافظات.

اقرأ أيضًا:

أمطار خفيفة وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

بعد وفاة 5 أشقاء.. مأساة سخان الغاز تعيد التحذير من "القاتل الصامت"

بالأرقام.. الصحة تعلن حصاد العلاج على نفقة الدولة في 2025

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتورة منال عوض الخطة السنوية بمركز سقارة وزيرة التنمية المحلية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"لو اتغلبت من مصر كنت هعتزل".. مدرب نيجيريا يطلق تصريحات نارية
رياضة عربية وعالمية

"لو اتغلبت من مصر كنت هعتزل".. مدرب نيجيريا يطلق تصريحات نارية
الأرصاد تحذر: أمطار متفرقة تضرب السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري
أخبار مصر

الأرصاد تحذر: أمطار متفرقة تضرب السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري
مصر تؤكد أهمية نشر قوة الاستقرار الدولية بغزة لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي
أخبار مصر

مصر تؤكد أهمية نشر قوة الاستقرار الدولية بغزة لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي
آخرها تريند الماء المغلي.. أخطر تحديات "تيك توك" للأطفال والمراهقين
علاقات

آخرها تريند الماء المغلي.. أخطر تحديات "تيك توك" للأطفال والمراهقين
كانوا راجعين من الدرس.. العثور على جثث 3 أطفال داخل منزل مهجور بالمنوفية
أخبار المحافظات

كانوا راجعين من الدرس.. العثور على جثث 3 أطفال داخل منزل مهجور بالمنوفية

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السنغال

- -
21:00

المغرب

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

تفعيل منظومة الدفع الإلكتروني بهيئة النقل العام
هل هناك نية حكومية لإعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية؟ .. أمين خبراء الضرائب يجيب
بسبب كأس الأمم.. أول تحرك قضائي ضد حسام حسن واتحاد الكرة وقرار عاجل من المحكمة
طريقة التشغيل.. 5 قنوات مجانية تنقل مباراة المغرب والسنغال في نهائي أمم أفريقيا