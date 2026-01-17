إعلان

"أفريقية النواب": رسالة ترامب بشأن سد النهضة تؤكد ثقل الدولة المصرية ودورها المحورى

كتب : نشأت علي

09:32 م 17/01/2026

مجلس النواب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد النائب أحمد إبراهيم البنا، عضو لجنة الشئون الإفربقية بمجلس النواب، أهمية التحركات الدبلوماسية النشطة التي تقودها القيادة السياسية المصرية، علي مختلف المستويات والتى كان لها نتائج مثمرة واستعادت قوة مصر الناعمة خارجيا علي كل من المستوى الإقليمي والدولي والعربي.

وثمن "البنا"، ما جاء في بيان الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن رسالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول سد النهضة، موصخًا أن التنسيق المصري الأمريكي في هذا التوقيت يعكس ثقل الدولة المصرية ودورها المحوري كركيزة للأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح، أن خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، الموجه للرئيس ترامب يضع النقاط فوق الحروف، ويعبر بوضوح عن ثوابت الدولة المصرية التي لا تقبل المساس بأمنها المائي، مع تقديرنا الكامل للجهود الدولية التي تسعى لترسيخ السلام.

وتابع، إن إشادة الرئيس ترامب بدور مصر المحوري ليست مجرد كلمات بروتوكولية، بل هي اعتراف دولي بأن استقرار المنطقة مرتبط ارتباطاً وثيقاً باستقرار مصر وصون حقوقها التاريخية.

وأضاف عضو لجنة الشئون الإفريقية،: نؤكد دعمنا الكامل لما جاء في خطاب الرئيس بشأن "الشواغل المصرية" المتعلقة بالأمن المائي، حيث إن مياه النيل بالنسبة للمصريين هي قضية وجودية، والتعاون مع الإدارة الأمريكية في هذا الملف يهدف لضمان اتفاق قانوني ملزم يحفظ حقوق كافة الأطراف دون إضرار بمصالح مصر، مؤكدا أن موقف مصر من تلك القضية واضح جدا من البداية وهو لا ضرر ولا ضرار، حيث لا تمانع مصر في أى مشروعات تنموية باثيوبيا ولكن بما لا يضر بأمن مصر القومى وحياة المصريين.

وأضاف،: نتطلع لمواصلة العمل المشترك مع الإدارة الأمريكية لتعزيز الضغط الدبلوماسي الدولي نحو حل عادل وشامل، لتلك القضية ونؤكد أن مجلس النواب يقف صفاً واحداً خلف القيادة السياسية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية مقدرات الشعب المصري."

واختتم النائب تصريحه قائلاً: "إن التناغم بين الرؤية المصرية والدولية في عهد الرئيس السيسي، يثبت أن مصر استعادت قوتها الدبلوماسية القادرة على فرض قضاياها العادلة على أجندة المجتمع الدولي.

ودعا البنا المجتمع الدولي لمساندة ذلك الموقف المصرى والأمريكى مشيرا إلي ان البرلمان يتابع عن كثب التحركات الدولية لدعم الموقف المصري.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أحمد إبراهيم مجلس النواب الشؤون الافريقية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

واشنطن تطالب الجيش السوري بوقف تقدمه في مناطق سيطرة "قسد"
شئون عربية و دولية

واشنطن تطالب الجيش السوري بوقف تقدمه في مناطق سيطرة "قسد"
انتقادات قوية من وائل جمعة للجمهور المغربي بعد مباراة مصر ونيجيريا
رياضة عربية وعالمية

انتقادات قوية من وائل جمعة للجمهور المغربي بعد مباراة مصر ونيجيريا
خبير استراتيجي: اللجنة الوطنية لإدارة غزة مستقلة تمامًا ومهمتها قد تمتد
أخبار مصر

خبير استراتيجي: اللجنة الوطنية لإدارة غزة مستقلة تمامًا ومهمتها قد تمتد
إحالة مسؤولي دار أيتام بمصر القديمة للنيابة.. والتضامن: لا تهاون مع استغلال
حوادث وقضايا

إحالة مسؤولي دار أيتام بمصر القديمة للنيابة.. والتضامن: لا تهاون مع استغلال
أول تعليق من حسام حسن بعد هزيمة منتخب مصر من نيجيريا
رياضة عربية وعالمية

أول تعليق من حسام حسن بعد هزيمة منتخب مصر من نيجيريا

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السنغال

- -
21:00

المغرب

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

- لماذا عاد سد النهضة إلى أجندة ترامب؟.. مسؤول أمريكي سابق يوضح لمصراوي