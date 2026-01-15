إعلان

محافظ الجيزة يقود حملات لإزالة موقف عشوائي للتوك توك بمدخل المجزر الآلي – اللبيني

كتب : أحمد عبدالمنعم

03:34 م 15/01/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    حملات لإزالة موقف عشوائي للتوك توك (2)
  • عرض 5 صورة
    حملات لإزالة موقف عشوائي للتوك توك (3)
  • عرض 5 صورة
    حملات لإزالة موقف عشوائي للتوك توك (5)
  • عرض 5 صورة
    حملات لإزالة موقف عشوائي للتوك توك (4)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة من داخل مركز السيطرة للطوارئ والسلامة العامة الجهود الميدانية التي تنفذها الأحياء والمراكز لتحسين كفاءة أعمال النظافة ومنع الإشغالات والتصدي لكافة المظاهر العشوائية التي تعوق حركة المواطنين وذلك في إطار المتابعة اللحظية لمختلف القطاعات الخدمية بنطاق المحافظة.

وقاد المحافظ، من داخل مركز السيطرة حملات لإزالة موقف عشوائي لمركبات التوك توك بمدخل شارع المجزر الآلي في تقاطعه مع شارع اللبيني بنطاق حي الهرم لما يمثله من إعاقة للحركة المرورية وتكدسات بالطريق حيث أسفرت الحملات عن ضبط والتحفظ على عدد من مركبات التوك توك المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

ووجّه محافظ الجيزة رئيس حي الهرم بتكليف نائب ثابت للتواجد الميداني والمتابعة المستمرة والمرور الدوري لضمان انتظام الحركة المرورية وضبط أي مركبة توك توك تعيق الطريق، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية والتحفظ على المركبات المخالفة دون تهاون.

كما وجّه المحافظ بوضع نقطة ثابتة لإدارة الإشغالات بتلك النقطة وتوفير ساحة مخصصة لوقوف مركبات التوك توك المرخصة بعيدًا تمامًا عن مسار الطريق مؤكدًا أنه في حال عدم الالتزام سيتم اتخاذ الإجراءات الرادعة حفاظًا على السيولة المرورية وحقوق المواطنين.

وفي السياق ذاته تابع محافظ الجيزة جهود حملات رفع كفاءة النظافة بالأنفاق أسفل الطريق الدائري بنطاق أحياء العمرانية والهرم والطالبية، مشددًا على هيئة النظافة بضرورة التنسيق الكامل مع الأحياء والمراكز المعنية بتنظيم أكمنة مفاجئة لضبط السيارات التي تلقي مخلفات الرتش والهدم داخل الأنفاق وتوقيع الغرامات المشددة على المخالفين، مؤكدًا أن المحافظة لن تسمح بأي ممارسات تضر بالمظهر الحضاري أو تهدد السلامة العامة.

وأكد محافظ الجيزة، استمرار المتابعة الميدانية والرقابة على مدار الساعة من خلال مركز السيطرة للطوارئ بالتوزاي مع الجولات الميدانية الدورية لضبط الشارع وتحقيق الانضباط ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك بحضور هند عبدالحليم نائب المحافظ والسيد محمد مرعي السكرتير العام المساعد والأجهزة المعنية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

التوك توك المجزر الآلي اللبيني الجيزة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بالصور- تعطّل الحركة المرورية ببنها بعد اصطدام سيارة نقل بعامود إنارة
أخبار المحافظات

بالصور- تعطّل الحركة المرورية ببنها بعد اصطدام سيارة نقل بعامود إنارة
شديد البرودة وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة
أخبار مصر

شديد البرودة وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة
"نوال" دست السم لابنها وعلقته في "جنش" الغرفة.. والمحكمة تعاقبها
أخبار المحافظات

"نوال" دست السم لابنها وعلقته في "جنش" الغرفة.. والمحكمة تعاقبها
اعتراف بإسرائيل ونظام علماني.. بهلوي يطرح رؤيته لإيران ما بعد سقوط خامنئي
شئون عربية و دولية

اعتراف بإسرائيل ونظام علماني.. بهلوي يطرح رؤيته لإيران ما بعد سقوط خامنئي
الوكالة الفرنسية: السعودية وقطر وعُمان أقنعت ترامب بـ"منح إيران فرصة"
شئون عربية و دولية

الوكالة الفرنسية: السعودية وقطر وعُمان أقنعت ترامب بـ"منح إيران فرصة"

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

بعد صراع ترامب والفيدرالي… هل يفقد الدولار مكانته كملاذ آمن في 2026؟
المنافسة تشتعل.. أبرز 5 سيارات سيدان زيرو أقل من 900 ألف جنيه
شديد البرودة والقاهرة 12 درجة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
جرس إنذار لمصر والسعودية.. عمرو موسى يحذر من خطورة التطورات الإقليمية المتسارعة
الذهب يسجل قمة تاريخية جديدة بمنتصف التعاملات