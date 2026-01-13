تناولت برامج التوك شو، اليوم الإثنين، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

عمرو أديب: تصريحات الشرع التي امتدحت مصر تحمل رسائل سياسية

قال الإعلامي عمرو أديب إنه يلحظ من خلال تتبع الأخبار ما وصفه بـ"برود" أو "عدم حماس مصري" لعلاقات دافئة مع دمشق في الفترة الماضية.

خلال برنامجه "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر"، أضاف أديب أن زيارة وفد من اتحاد الغرف التجارية المصرية إلى سوريا ولقائهم بالرئيس أحمد الشرع باعتبارها خبرًا قد يحمل دلالة أكبر، قائلًا: "أشعر أنه بداية لتنشيط علاقات مصرية سورية".

محمود مسلم: تشكيل مجلس النواب الجديد "يبشر بالخير".. وتمكين المرأة مشهد يدعو للفخر

قال الكاتب الصحفي محمود مسلم، عضو مجلس الشيوخ، إن الماراثون الانتخابي الأخير لمجلس النواب كان من أكثر العمليات الانتخابية طولاً ومشقة، واصفاً إياها بأنها تجربة "منهكة" تركت أثراً من الإرهاق على الشارع المصري، وهو ما دفع قطاعاً من المواطنين للجوء إلى المنصات الرقمية للتعبير عن شكواهم.

رئيس شعبة الأدوية: التتبع الدوائي انطلق تجريبيًا في 3 آلاف صيدلية تمهيدًا للتعميم

أكد الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، أن منظومة التتبع الدوائي تُعد من الملفات التي أُثير حولها نقاش واسع خلال السنوات الماضية، مشددًا على وجود إصرار واضح من جانب نقابة الصيادلة على تطبيق هذه المنظومة باعتبارها خطوة محورية لضبط سوق الدواء.

وأوضح "عوف"، خلال لقائه مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن التطبيق الرسمي لمنظومة التتبع الدوائي سيبدأ اعتبارًا من 1 فبراير المقبل، على أن يتم البدء بالأدوية المستوردة في المرحلة الأولى، ثم تتوسع المنظومة لاحقًا لتشمل جميع الأدوية المحلية بدءًا من 1 أغسطس.

علي الدين هلال عن التغيير الوزاري: "وارد جدًا" والفيصل تقارير الأداء

كشف الدكتور علي الدين هلال، المفكر السياسي المرموق، عن رؤيته للمشهد السياسي القادم، مؤكداً أن العرف السياسي المصري يقضي بتشكيل حكومة جديدة بالتزامن مع انتخاب برلمان جديد، حيث قال إن احتمالات التغيير تشمل إما الحقبة الوزارية بأكملها أو إجراء تعديلات على عدد من الحقائب الوزارية فقط.

عوض تاج الدين: الأتربة من أكثر العوامل تهييجًا للأغشية المخاطية في الجهاز التنفسي

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن الأتربة تُعد من أكثر العوامل تهييجًا للأغشية المخاطية في الجهاز التنفسي، مشيرًا إلى أنها تسبب شعورًا بضيق التنفس، خاصة لدى مرضى الربو الشعبي وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة.

وقال تاج الدين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، إن أصحاب الحساسية التنفسية يجب ألا يخرجوا إلا وهم يرتدون كمامة أو يضعون منديلًا مبللًا على الأنف.