استقبل الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، وفداً رفيع المستوى من دستور الأدوية الأمريكي (USP)، وذلك في إطار دعم التعاون الفني والتنظيمي، وتعزيز منظومة الرقابة الدوائية وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية.

حضر اللقاء الدكتور تامر الحسيني نائب رئيس هيئة الدواء المصرية.

وضم وفد دستور الأدوية الأمريكي الدكتور أليساندرو سلاما نائب الرئيس الإقليمي ونائب الرئيس للعمليات، والدكتورة ذكية الكردي المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والدكتورة سارة الهلالي، مدير أول السياسات العامة والشؤون التنظيمية وممثل دستور الأدوية الأمريكي في إقليم شرق المتوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب المهندسة علياء سعيد قرعين، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال والشريك المؤسس لشركة الماسات لايف ساينسز.

تناول الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات الفنية والتنظيمية، إلى جانب استعراض العرض المقدم من دستور الأدوية الأمريكي، وما يتضمنه من مزايا فنية وتنظيمية تدعم أعمال الهيئة في مجالات الجودة والرقابة الدوائية.

وأكد الدكتور علي الغمراوي، خلال اللقاء، أهمية توسيع أطر التعاون مع المؤسسات المرجعية الدولية، مشيراً إلى أن الشراكة مع دستور الأدوية الأمريكي تمثل إضافة نوعية لدعم القدرات المؤسسية لهيئة الدواء المصرية، وتسهم في تطوير منظومة العمل الرقابي ورفع كفاءة ضمان الجودة بما يتماشى مع المعايير العالمية.

وأضاف الدكتور علي الغمراوي أن هيئة الدواء المصرية تعمل وفق رؤية متكاملة تستهدف تعزيز مواءمة التشريعات والضوابط التنظيمية مع المرجعيات الدولية، بما يسهم في دعم تنافسية الصناعة الدوائية المصرية إقليميًا ودوليًا، وضمان توافر أدوية آمنة وفعالة وعالية الجودة للمواطن المصري.

وأكد أن التعاون مع دستور الأدوية الأمريكي يمثل خطوة مهمة في مسار التطوير المستدام للمنظومة الرقابية، ويعكس ثقة المؤسسات الدولية في قدرات هيئة الدواء المصرية ودورها التنظيمي المتنامي.

وفي هذا السياق، تم توقيع خطاب اتفاق (Letter of Agreement) بين الجانبين، ضمن برنامج النفاذ التفضيلي للجهات التنظيمية، بما يعزز التعاون الفني والتنظيمي، ويدعم تبادل الخبرات وبناء القدرات.

من جانبهم، أعرب أعضاء وفد دستور الأدوية الأمريكي عن تقديرهم للدور المحوري الذي تقوم به هيئة الدواء المصرية في تطوير منظومة الدواء، مشيدين بما حققته الهيئة من تقدم ملموس في مجالات الحوكمة المؤسسية وتطبيق المعايير الدولية.

تعكس هذه اللقاءات حرص هيئة الدواء المصرية على دعم علاقاتها الدولية، وتطوير شراكاتها الاستراتيجية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز كفاءة قطاع الدواء في مصر.