قال العميد سمير راغب، رئيس المؤسسة العربية للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن مصر وصلت إلى مرحلة تتطلب تحمل تكاليف استراتيجية لحماية أمنها القومي، مؤكدًا أن هذا النهج يفسر سياسة التسلح الكبيرة التي اتبعتها البلاد في السنوات الماضية.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان يرى تهديدات استراتيجية مبكرًا، مشيرًا إلى أن الاستثمار في البحرية المصرية وطائرات السوخوي وصفقات الأسلحة الأخرى كان استباقيًا وضروريًا.

وتابع الخبير الاستراتيجي أن إحدى هذه التهديدات غير التقليدية تظهر الآن في القرن الأفريقي، وتحديدًا في إقليم "أرض الصومال"، قائلًا: "ده حدود أمن قومي وتهديد مباشر".

وأشار إلى أن خطورة المنطقة تكمن في كونها النقطة الإستراتيجية الأهم لمصر في كل الصومال، حيث تطل على مضيق باب المندب وتمتد بطول 740 كيلومترًا على البحر.

وأكد العميد راغب أن الخطر الحقيقي لا يأتي من الصومال ذاته، بل من تحالفات إقليمية معادية، محذرًا من سيناريو يتم فيه دعم إثيوبيا (التي تبحث عن منفذ بحري في أرض الصومال) من قبل إسرائيل، مؤكدًا أن هذا التحالف سيمكن إسرائيل من أن تصبح "ممتدة من هنا إلى منابع النيل"، مما يحقق حلمها القديم بالتوسع في منابع المياه.

وحذر راغب، من خطورة المخطط الإسرائيلي، مؤكدًا أن "الموضوع أخطر من غزة"، موضحًا أن الهدف ليس تهجير سكان غزة إلى هناك وهو مجرد "تأطير" إعلامي بل إقامة وجود استخباراتي وعسكري دائم في هذه المنطقة الهشة، والذي قد يمهد لتقسيم الصومال بأكمله ويخلق كابوسًا استراتيجيًا على حدود مصر الجنوبية.