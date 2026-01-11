أكد الإعلامي والكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، أن صعود منتخب مصر إلى نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية لا يحمل فقط قيمة رياضية، بل يحمل دروسًا سياسية واجتماعية عميقة، مشيرًا إلى أن من أبرز هذه الدروس هو قدرة النجاح على التحقق رغم الضغوط الهائلة والحملات المسمومة.

وأوضح "عيسى"، في فيديو عبر قناته الرسمية على يوتيوب، أن محمد صلاح واجه على مدار سنوات حملات كراهية منظمة، يقودها الإخوان وبعض نشطاء اليسار، مستغلة كل إمكانيات وسائل التواصل الاجتماعي لمحاولة التشويه والطعن في مسيرته، خصوصًا خلال البطولات الكبرى.

وقال إن محمد صلاح رد على هذه الحملات بأداء عظيم على أرض الملعب، محققًا أرقامًا قياسية ومساهمات تهديفية استثنائية جعلته ثالث أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم من حيث مساهماته مع المنتخب، قبل ميسي ورونالدو، بعد بيليه ونيمار، مضيفًا: "الحملات الكارهة والمسمومة لا تعني بالضرورة أنك على خطأ، بل ربما تدل على أنك على حق، والأهم هو ألا تستسلم لهذه الحملات بل مواجهة الواقع بالإنجاز والمثابرة".

واعتبر "عيسى"، أن هذا النجاح الفردي يوضح درسًا سياسيًا مهمًا حول القوة الناعمة لمصر، مؤكداً أن فرحة الجماهير، والإعجاب العربي والاحتفاء الشعبي بمنتخب مصر، تشكل عنصر قوة حقيقي للبلاد على المستوى الدولي، مشيرًا إلى أن كرة القدم والفن والإبداع والثقافة يمثلون أدوات أساسية للقوة الناعمة.

وأشار الكاتب الصحفي، إلى أن نجاح المنتخب الوطني لا يعني نجاح الكرة المصرية بأكملها، معتبرًا أن المنظومة الرياضية والإدارية في مصر تظل فاشلة في أغلبها، إلا أن النجاح الجزئي، كما ظهر في أداء المنتخب، يبرز قدرة المصريين على الإبداع والتميز حتى في ظل الإخفاقات العامة، وهو ما وصفه بـ"نور يخرج من بحر الظلمات".

واختتم الإعلامي إبراهيم عيسى، حديثه بالقول إن صعود المنتخب الوطني، وإنجاز محمد صلاح، يمثل درسًا سياسيًا واجتماعيًا: مواجهة الحملات المسمومة بالنجاح والعمل الجاد، واستثمار القوة الناعمة للبلاد، مع الحفاظ على الطموح لتحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل.

