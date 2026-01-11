إعلان

شغلت منصب نائب وزير السياحة.. من هي النائبة الدكتورة عادلة رجب؟

كتب : عمر صبري

07:03 م 11/01/2026

النائبة الدكتورة عادلة رجب

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأحد أسماء أعضاء مجلس النواب المعينون ومن بينهم الأستاذ الدكتورة عادلة رجب أستاذة بقسم الاقتصاد ومديرة مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة ومديرة المرصد الاقتصادي باستخدام الذكاء الاصطناعي ومنسقة وحدة بحوث ودراسات الهجرة.

ويرصد مصراوي في التقرير التالي أبرز المعلومات عن النائبة الدكتورة عادلة رجب.

عملت الدكتورة عادلة رجب كنائبة لوزير السياحة خلال الفترة 2017- 2018 والمستشار الاقتصادي لوزير السياحة من 2006-0172، ورئيسة مجلس إدارة شركة مصر للسياحة في يوليو 2019 كأول سيدة تتولي هذه المناصب.

أشرفت على بناء وتفعيل وحدة الحسابات الفرعية للسياحة 2008 - 2018، وعملت كوكيلة لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية لشئون خدمة المجتمع والبيئة، جامعة القاهرة 2010-2012، ومنسقة الشعبة الإنجليزية في الكلية، ومشرف أكاديمي لقسم الاقتصاد برنامج اليورومتوسطى، والمشرفة أكاديمي لبرنامج تنمية فكر العمل الحر للطلبة في الكلية، وطلبة جامعة القاهرة من 2005- 2010.

مثلت مصر في العديد من اللجان المتخصصة في السياحة في منظمة السياحة العالمية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والنقل والإحصاء السياحي بجامعة الدول العربية.

شاركت كعضوة في عديد من اللجان العلمية مثل لجنة الثقافة في أكاديمية البحث العلمي ولجنة قطاع الاقتصاد والعلوم السياسية في المجلس الأعلى للجامعات ولجنة الاقتصاد والعلوم السياسية في المجلس الأعلى للثقافة.

حصلت على بكالوريوس الاقتصاد ثم الماجستير والدكتوراه من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، وتتحدث اللغة العربية والفرنسية والإنجليزية وحصلت على العديد من شهادات التقدير والجوائز الدولية.

مجلس النواب أعضاء مجلس النواب المعينون النائبة الدكتورة عادلة رجب

