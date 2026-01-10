مصدر بـ"الكهرباء": خطة لزيادة إنتاج السد العالي إلى 2.4 جيجاوات

أكد مصدر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن السد العالي في أسوان يواصل أداء دوره الحيوي في إنتاج الكهرباء، حيث تنتج محطة السد حاليًا طاقة كهرومائية بقدرة اسمية تبلغ 2100 ميجاوات، من خلال 12 وحدة توليد بقدرة 175 ميجاوات لكل منها، بما يعادل نحو 10 مليارات كيلووات/ ساعة سنويًا.

وأضاف المصدر، في تصريحات لـ"مصراوي"، أن الوزارة تعمل حاليًا على تطوير المحطة لزيادة قدرتها الإنتاجية إلى 2400 ميجاوات، بزيادة قدرها نحو 300 ميجاوات، مؤكدًا أن هذا التطوير سيسهم في تعزيز استقرار الشبكة الكهربائية، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتوفير نحو 269 مليون دولار سنويًا من تكاليف التشغيل.

وأوضح أن المشروع يأتي ضمن الاستراتيجية الوطنية للطاقة النظيفة، ويهدف إلى دعم استقرار الكهرباء في مصر والمساهمة في تحقيق نسبة 42% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، مؤكدًا أن السد العالي سيواصل تلبية احتياجات الكهرباء رغم زيادة الطلب، مع ضمان كفاءة تشغيلية أعلى وقدرة إنتاجية أكبر.

