مقتل محام داخل منزله بحلوان.. وتحرك عاجل من النقابة

كتب - عمرو صلاح:

أصدر عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، توجيهاته بضرورة متابعة التحقيقات في واقعة مقتل عبدالرحمن وحيد، المحامي، داخل منزله بمنطقة حلوان.

وأكد نقيب المحامين في بيان له، اليوم، أنه يتابع الواقعة منذ اللحظة الأولى لوقوعها، موجهًا بضرورة إطلاعه أولًا بأول على كافة المستجدات ونتائج التحقيقات، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لسرعة ضبط الجناة وتقديمهم إلى محاكمة عاجلة وتحقيق القصاص العادل.

وتقدم عبدالحليم علام، بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الفقيد وزملائه، داعيًا الله عز وجل أن يتغمّده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

