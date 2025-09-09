إعلان

مقتل محام داخل منزله بحلوان.. وتحرك عاجل من النقابة

01:25 م الثلاثاء 09 سبتمبر 2025

عبد الحليم علام نقيب المحامين

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - عمرو صلاح:

أصدر عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، توجيهاته بضرورة متابعة التحقيقات في واقعة مقتل عبدالرحمن وحيد، المحامي، داخل منزله بمنطقة حلوان.

وأكد نقيب المحامين في بيان له، اليوم، أنه يتابع الواقعة منذ اللحظة الأولى لوقوعها، موجهًا بضرورة إطلاعه أولًا بأول على كافة المستجدات ونتائج التحقيقات، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لسرعة ضبط الجناة وتقديمهم إلى محاكمة عاجلة وتحقيق القصاص العادل.

وتقدم عبدالحليم علام، بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الفقيد وزملائه، داعيًا الله عز وجل أن يتغمّده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

546500046_1110144501209562_5323862154572168554_n

اقرأ أيضا:

شديد الحرارة ورطوبة مرتفعة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام

إعلان نتائج المرحلة الثالثة لتنسيق طلاب الثانوية 2025.. رابط سريع

وظائف "المحطات النووية".. تفاصيل التخصصات المطلوبة وشروط التقديم

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مقتل محام حلوان تحرك عاجل النقابة عبد الحليم علام رئيس اتحاد المحامين العرب
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

ظهرَت فجأة وابتلعت شخصين.. كيف تكونت بحيرة البهنسا الغامضة بالمنيا؟ - فيديو وصور
قرار عاجل من الجنح ضد نجل محمد رمضان في واقعة "طفل نيو جيزة"
بالأرقام.. ننشر مقترح زيادات شرائح استهلاك الكهرباء الجديدة
الدولار يهبط تحت 48 جنيها لأول مرة منذ أكثر من عام
السيسي يوجه بدراسة التماس العفو عن 7 محكومين بينهم علاء عبدالفتاح
مجانا.. الموعد والقنوات الناقلة لمباراة مصر وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم