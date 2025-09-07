كتب- حسن مرسي:

علق الدكتور مصطفى بدرة خبير اقتصادي، على إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، قائلا إنها خريطة استراتيجية متكاملة الأركان لجميع الوزارت والأجهزة المعنية.

وأضاف بدرة، في مداخلة هاتفية ببرنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ السردية الوطنية مختصة بالشأن الاقتصادي بكل جوانبه، مثل الصناعة والتجارة والنقل والسياحة وغيرها.

وتابع: "السردية خريطة استراتيجية واضحة تعبر عن وثيقة تتبناها الحكومتان الحالية والقادمة تمهد لزيادة التنمية الاقتصادية خلال السنوات الـ5 المقبلة".

وأكد، أن السردية الوطنية شاملة لرؤية مصر 2030 ثم التنمية الممتدة لـ5 سنوات المقبلة، وتضم وثيقة ملكية الدولة، والحوار الوطني، وكل هذه المحاور سيكون أساسها فتح المجال لقطاع الخاص وستسلم هذه الرؤية خلال الأيام المقبلة للحوار الوطني أو المدني أو لرجال الأعمال.

وأوضح الخبير الاقتصادي: "سيكون لكل نشاط أو صناعة أو خدمة أو استراتيجية مجموعة عمل لها منسق خارج الحكومة وتلتزم الحكومة برؤية هذه المجموعات".