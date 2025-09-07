شاهد.. خسوف القمر الكلي في السماء بمركز الفلك الدولي (بث مباشر)

كتب- أحمد عبدالمنعم:

تشهد سماء مصر مصر والمنطقة العربية خلال دقائق، خسوفاً كليًا للقمر، ويتفق توقيت وسطه مع توقيت بدر شهر ربيع الأول لعام 1447هـ، حيث يختفي كامل قرص القمر عند ذروة الخسوف الكلي للقمر في ظل الأرض بنسبة 136.2%، أي أن منطقة الظل سوف تغطي مساحة أكبر من مساحة القمر.

وبحسب ما ذكره مرصد حلوان، سوف تستغرق جميع مراحل الخسوف منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها خمس ساعات وسبع وعشرين دقيقة تقريبًا، ويستغرق الخسوف من بداية الخسوف الجزئي الأول حتى نهاية الخسوف الجزئي الثاني مدة قدرها ثلاث ساعات وتسع عشرين دقيقة تقريبًا، ويستمر الخسوف في صورته الكلية لمدة ساعة واحدة وأثنتين وعشرون دقيقة تقريبًا.

وبدأ الآن البث المباشر لخسوف القمر الكلي، وذلك نقلا من مرصد الختم الفلكي التابع لمركز الفلك الدولي في أبوظبي.

ويمكن متابعة البث من خلال الرابط التالي.. اضغط هنا..