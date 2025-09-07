إعلان

خسوف القمر الكلي النادر.. توقيتات الرؤية بتسلسل المراحل

12:48 م الأحد 07 سبتمبر 2025

خسوف القمر الكلي

كتب- محمد نصار:

تشهد مصر ومعظم الدول العربية، مساء اليوم الأحد 7 سبتمبر 2025، ظاهرة الخسوف الكلي للقمر، حيث يتفق توقيت ذروته مع اكتمال بدر شهر ربيع الأول لعام 1447 هـ.

وتُعد هذه الظاهرة من أبرز الأحداث الفلكية التي يمكن رصدها بالعين المجردة دون الحاجة لأي أدوات خاصة، بخلاف كسوف الشمس الذي يتطلب نظارات واقية.

توقيتات رؤية الخسوف

1- يبدأ دخول القمر إلى منطقة شبه ظل الأرض في 6:28 مساءً (ولا يُلاحظ بالعين المجردة).

2- يبدأ الخسوف الجزئي عند 7:27 مساءً، حيث يظهر سواد ظل الأرض على قرص القمر.

3- يدخل القمر مرحلة الخسوف الكلي في 8:31 مساءً.

4- يصل الخسوف إلى ذروته عند 9:12 مساءً، حيث يكون القمر غارقًا بالكامل في ظل الأرض.

5- تنتهي المرحلة الكلية عند 9:53 مساءً.

6- يخرج القمر كليًا من منطقة شبه الظل في 11:55 مساءً، لتنتهي بذلك الظاهرة.

ويستغرق الخسوف بجميع مراحله نحو 5 ساعات و27 دقيقة، منها ساعة و22 دقيقة في صورته الكلية.

