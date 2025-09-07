كتب- عمرو صالح:

كشف الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن موقف أسعار الفائدة على الإقراض والإيداع بالبنوك حال إقرار لجنة تسعير المواد البترولية خلال اجتماعها المقرر عقده في أكتوبر المقبل، زيادة أسعار المواد البترولية.

وقال الفقي في تصريحات خاصة لمصراوي إنه من المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اجتماعا خلال أكتوبر المقبل والذي يأتي بالتزامن في نفس الفترة مع اجتماع لجنة تسعير المواد البترولية لإقرار موقف أسعار المحروقات.

وأوضح الفقي أنه حال إقرار لجنة تسعير المواد البترولية بزيادة أسعار المحروقات من المتوقع أن تخفض لجنة السياسة النقدية سعر الفائدة بمعدل 1%.

وأشار الفقي إلى أن الاقتصاد القومي شهد حالة من التعافي خلال الأشهر الماضية نتيجة الإصلاحات الإقتصادية التي نفذتها الحكومة.

وأعلنت وزارة البترول في أبريل الماضي أن الأسعار الحالية ستظل ثابتة حتى أكتوبرالمقبل.

