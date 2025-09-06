كتبت- داليا الظنيني:

أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه لن يكون هناك أي حاجز أمام أي سفارة"، مضيفًا: "مفيش سفارة على راسها ريشة".

خلال برنامجه "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد قال موسى: "سيتم إزالة كل الحواجز أمام السفارات الأجنبية في القاهرة، جميع الشوارع المحيطة ستُفتح بالكامل أمام حركة المواطنين والسياح، لتعود الحياة إلى طبيعتها في وسط البلد".

وأضاف موسى، أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة أكبر لإعادة إحياء القاهرة التاريخية وجعلها أكثر استضافة للزوار والمصريين.

وتابع مقدم "على مسئوليتي": "القاهرة لا تنام، ليه نقفل الشوارع؟.. خلي الناس تتمشى وتتفسح وتنزل تمتع بوسط القاهرة"، مؤكدًا أن المدينة تستحق أن يعيش الجميع جمالها وتراثها المعماري الفريد.

وأشار الإعلامي أحمد موسى إلى مشروع تطوير حديقة الأزبكية كأنموذج ناجح، قائلاً: "عجباني منطقة تطوير حديقة الأزبكية، مفيش قارئ مش مر من سور الأزبكية"، مشيدًا بالمشاريع التطويرية التي تشهدها العاصمة.

وتابع موسى "سوق العتبة لشان تطلع منه عاوز يوم، النهاردة بنعمل سوق حضاري"، مؤكدًا أن كل منطقة تحتاج إلى تطوير ستخضع للاهتمام نفسه".