عباس شراقي: بدء ارتفاع معدل هطول الأمطار في حوض النيل الأزرق

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، وخبير الموارد المائية، إن معدل هطول الأمطار في حوض النيل الأزرق بدأ في الارتفاع.

وأضاف "شراقي"، عبر حسابه على فيسبوك: بعد أن كان معدل هطول الأمطار على حوض النيل الأزرق أقل من المتوسط وأعلى في حوض نهر تاكيزي (عطبرة) خلال النصف الأول من موسم الأمطار، فمن المتوقع ارتفاع معدل هطول أمطار هذا الأسبوع (3-10 سبتمبر 2025) على الحوضين، وكذلك المناطق الجنوبية في السودان.

وتابع أن منسوب بحيرة سد النهضة حاليًا أقل قليلًا من الحد الأعلى 640 م، ويتم تصريف معظم الإيراد اليومي الذي يقدر بنحو 400 مليون م3 من خلال أنفاق التوربينات أثناء التشغيل أو التجربة، وفي حالة زيادة الأمطار وتوقف التوربينات أو بعضها سيتم فتح بوابات التصريف العلوية كما حدث بفتح 4 بوابات في 24 أغسطس الماضي وتصريف أكثر من 400 مليون م3/ يوم لمدة يومين، أو تمر المياه من المفيض المفتوح أعلى الممر الأوسط.

وأشار عباس شراقي، إلى أنه في جميع الأحوال سيأتي نحو 300-400 مليون م3 يوميًا سواء من أنفاق التوربينات أو عبر المفيض إلى السودان ومصر.

