ضياء رشوان: رفح لن تكون بوابة تهجير الفلسطينيين إلى سيناء

كتب- حسن مرسي:

أكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأخيرة بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي مع مصر ليست سوى حلقة جديدة في مسلسل المخططات الإسرائيلية التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية.

وأضاف ضياء رشوان، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة إم بي سي مصر، مساء الجمعة، أن إسرائيل فشلت كل الفشل بعد عامين من أحداث 7 أكتوبر.

وشدد رشوان على أن مصر، حكومة وشعباً، تقف سدًا منيعًا أمام تلك المخططات، وأن معبر رفح لن يكون أبدًا بوابة تهجير، بل سيظل معبرًا إنسانيًا لدعم الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن القاهرة تمثل العقبة الوحيدة أمام ما وصفه بـ "المشروع الأخطر في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي".

وأكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن مصر هي العقبة الكبيرة أمام مشروع التهجير، مشيرا إلى أنها لن تسمح بتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.

وأشار رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إلى أن الشعب الفلسطيني لن يترك أرضه بأي شكل، ولا بالمال، ولا أي إغراءات، مستدركا: "مصر هي العقبة الوحيدة أمام التوسع الإسرائيلي".

وشدد على أن مصر لن تسمح بتمرير مخطط يهدف إلى إفراغ غزة من أهلها وتحويلها إلى أرض بلا شعب، تمهيدًا لضمها أو التحكم فيها وفق الرؤية الإسرائيلية.

وأشار إلى أن مصر تدرك تمامًا أن التهجير لا يستهدف الفلسطينيين وحدهم، بل يستهدف مصر نفسها، لأن أي تغيير ديموغرافي في غزة سينعكس بشكل مباشر على سيناء وأمنها واستقرارها.

وأضاف رشوان أن استخدام معبر رفح في هذا السياق هو محاولة إسرائيلية مكشوفة لتوريط مصر في مخطط التصفية، بحيث يظهر الأمر وكأن القاهرة شريك في عملية نقل الفلسطينيين، إلا أن مصر واجهت هذه الفكرة منذ اللحظة الأولى بحزم، رافضة أن يكون المعبر سوى شريان حياة إنساني لإدخال المساعدات والإغاثة، لا بوابة تهجير جماعي.

