أول بيان من جامعة الأزهر بشأن تطبيق نظام البرامج الخاصة

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

ناقش الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، مع عمداء ووكلاء الكليات البرامج الخاصة بنظام الساعات المعتمدة المقترحة للظهور في تنسيق هذا العام، مؤكدًا أنه سيتم الإعلان عن هذه البرامج عقب الانتهاء من الموافقة عليها واعتمادها.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن هذا العام سيشهد ست كليات جديدة بجامعة الأزهر في القاهرة والوجهين البحري والقبلي وفقًا للموافقة الصادرة من معالي رئيس الوزراء تتمثل في: كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي للبنين بالقاهرة، وأخرى للبنات، وكلية البنات الأزهرية بقنا، وكلية الطب البيطري للبنين بأسيوط، وكلية الطب البيطرى للبنين بحوش عيسى بمحافظة البحيرة، وكلية البنات الأزهرية بمطروح.

جاء اللقاء بحضور الدكتور محمد فكري، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والدكتور سيد بكري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور ياسر حلمي، مدير مكتب التميز، وعمداء ووكلاء الكليات.

اقرأ أيضاً:

السيسي للمصريين: ندرك ما يدور حولنا ولدينا إجراءات مدروسة

الأعلى للإعلام: استثناء القنوات الناقلة لمباراة مصر وإثيوبيا من ضوابط "البرامج الرياضية"

سؤال برلماني عن ضمانات مجانية العلاج عقب وفاة الأباصيري