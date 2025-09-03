"سياحة وتنمية".. مصر والبحرين يوقعان 8 وثائق في مجالات التعاون الثنائي

كتب- محمد سامي:

قال بيان صادر عن الحكومة، إن جلسة المباحثات الموسّعة المشتركة، التي عُقدت بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، اختتمت بتوقيع 8 وثائق في مجالات تخدم تعزيز أوجه التعاون الثنائي بين مصر ومملكة البحرين.

شهد المراسم خلالها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي عهد مملكة البحرين، رئيس مجلس الوزراء البحريني.



وخلال هذه المراسم، تم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة مصر للألومنيوم، وشركة ألمنيوم البحرين، وذلك للتعاون الاستثماري لتقييم جدوى بناء مصنع تكرير مادة الألومينا بجمهورية مصر العربية، وقعها من الجانب البحريني معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني، ومن الجانب المصري المهندس محمد السعداوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات المعدنية.



كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بجمهورية مصر العربية، ومجلس التنمية الاقتصادية بمملكة البحرين، في مجال تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية، حيث وقع مذكرة التفاهم من الجانب البحريني نور بنت على الخليف، وزيرة التنمية المستدامة، ومن الجانب المصري حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.



بالإضافة إلى ما سبق، تم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون الاستراتيجي بين الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات بجمهورية مصر العربية، ومركز البحرين العالمي للمعارض، وقعها من الجانب البحريني الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، ومن الجانب المصري المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.



وتم أيضًا توقيع اتفاق الاعتراف المتبادل لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد بين مصلحة الجمارك بجمهورية مصر العربية، وشئون الجمارك بمملكة البحرين، حيث وقعه من الجانب البحريني الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، ومن الجانب المصري أحمد كجوك، وزير المالية.



وشملت الوثائق التي تم توقيعها أيضًا توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين وزارة السياحة والاثار بجمهورية مصر العربية، ووزارة السياحة بمملكة البحرين، وقعها من الجانب البحريني سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، ومن الجانب المصري أحمد كجوك، وزير المالية.



كما تم توقيع مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الآثار والمتاحف بين وزارة السياحة والآثار بجمهورية مصر العربية ممثلة في "المجلس الأعلى للآثار"، وهيئة البحرين للثقافة والآثار بمملكة البحرين، ووقع المذكرة من الجانب البحريني الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، ومن الجانب المصري أحمد كجوك، وزير المالية.



هذا، وتم توقيع مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال حماية المنافسة، بين جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بجمهورية مصر العربية، ووزارة الصناعة والتجارة بمملكة البحرين، وقعها من الجانب البحريني عبد الله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة، ومن الجانب المصري أحمد كجوك، وزير المالية.



كما تم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون الفني وتبادل الخبرات وبناء القدرات في مجال التنمية المستدامة، بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في جمهورية مصر العربية، ووزارة التنمية المستدامة بمملكة البحرين. وقام بالتوقيع من الجانب البحريني نور بنت على الخليف، وزيرة التنمية المستدامة، ومن الجانب المصري الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.







