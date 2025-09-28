12 صورة.. أنواع وضوابط الإعلانات على الطرق والكباري

سويلم يتابع جاهزية منشآت الحماية من السيول قبل موسم الأمطار

لدوره في دعم مرضى الأورام.. تكريم "التأمين الشامل بالأقصر" في مؤتمر شفاء

تعمل الحكومة خلال الفترة الأخيرة على تقنين منظومة الإعلانات على الطرق العامة والكباري سواء في المحافظات أو المدن الجديدة.

وتتولى الإدارة العامة للإعلانات بالهيئة العامة للطرق والكباري، الإشراف والرقابة والمتابعة على إدارات الإعلانات بالمناطق المركزية للهيئة كلًا في يخص نطاق إشرافها وتنفيذ سياسات الهيئة بجميع المناطق وإعداد اللجان الخاصة بمجال الإعلانات، وفحص الشكاوى.

ويجوز للهيئة طرح مزايدة علنية عامة أو محلية أو محدودة أو بالمظاريف المغلقة بين المتخصصين في مجال الإعلانات على أي من الطرق التابعة لها في المسافات أو المواقع التي تحددها والتي تقتضي المصلحة العامة ذلك.

إعلانات ترخص بالمتر المسطح

1- الإعلانات المثبتة على أعمدة (يوني بول - ميني بول - ميجا - دبل ديكر).

2- إعلانات (محطات الخدمة - جانتري - الإعلانات المجسمة - اللافتات).

3- الإعلانات على الحواجز الخرسانية على جانبي الطريق.

4- الإعلانات على أجسام الكباري والأنفاق (مرايا).

5- الإعلانات أعلى العقارات وعلى جانبي العقارات وعلى الأسوار.

إعلانات ترخص بالوحدة

1- (الفوانيس - السوسيت/ لايت بوكس - البروشورات - العلم).

2- العلامات الكيلومترية - الحواجز البلاستيكية داخل محطات التحصيل.

اقرأ أيضًا:

أجواء معتدلة وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

اليوم.. مؤتمر صحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان الموسيقى العربية 33 بالأوبرا

أسعار العمرة في أكتوبر 2026.. اقتصادية وخمس نجوم