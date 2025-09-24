كتبت - داليا الظنيني:

انفعل النائب محمد أبو العينين، رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، على مندوب إسرائيل خلال اجتماع الجمعية، احتجاجًا على الجرائم المرتكبة بحق أهالي غزة.

وأكد أن المشهد الحالي في غزة يمثل انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، ما استدعى تدخلًا حادًا منه في الاجتماع.

وتساءل مخاطبًا الحضور: "أين السلام الذي نتحدث عنه؟ نقول للعالم يوميًا تعالوا لنجلس على الطاولة ونتحدث عن عملية السلام، لكن هناك من يصرّ على قتل الأبرياء وأطفالهم. من يقبل بهذا؟".

وأضاف خلال فيديو استعرضه الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد: "أنتم تتحدثون عن سوريا، لكن لماذا تدخلتم 400 كيلومتر إلى الداخل؟ مصر نفسها تواجه تحديات كبيرة، ونحن نتحمل الضغوط في المنطقة، ومع ذلك هناك من يقودها إلى الهاوية".

وأكد أن ما يحدث في غزة هو إبادة جماعية، مشيرًا إلى تدمير المستشفيات وغياب الدواء والطعام والماء، وقال: "الناس يُطردون من بيوتهم، الأطفال يموتون جوعًا وقهرًا، تصلني يوميًا مئات الرسائل تقول: أطفالنا يموتون، لا نجد ما نأكل، طُردنا من بيوتنا، بالله عليكم، أي ضمير يقبل هذا؟".

وأشار إلى المبادرة العربية للسلام عام 2002، قائلاً: "22 دولة قالت لإسرائيل نعترف بحقكم في دولة مقابل أن يكون للفلسطينيين دولتهم على أرضهم، لكن الاحتلال استمر، والتهجير ازداد، اليوم هناك خطة واضحة: طرد الفلسطينيين من غزة والضفة، ومصادرة أراضيهم، وتشتيتهم حول العالم".

وأضاف: "مصر التزمت باتفاقية السلام منذ 1979 واحترمتها، لكن اليوم هناك خطة أخرى لتصفية القضية بالكامل".

وتابع: "نقدّر موقف الأمم المتحدة الأخير، لكن رفع الصوت في قضايا صغيرة لا يكفي، بينما يُهجّر مليونان ونصف إنسان من بيوتهم، وهل هذه حقوق الإنسان التي تتحدثون عنها؟".

واختتم: "نحن أمام أخطر لحظة في المنطقة، والكل يعرف أن الانفجار قد يحدث في أي وقت، وواجبنا أن نقول الحقيقة كما هي: ما يجري في غزة جريمة ضد الإنسانية، وعلى العالم أن يتحرك فورًا لوقفها".

