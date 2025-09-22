مصدر بـ"الكهرباء": السماح للقطاع الخاص بإنشاء محطات محولات جديدة

كتب- محمد صلاح:

تستهدف الشركةُ المصريةُ لنقل الكهرباء، المالكة للشبكة القومية للكهرباء، السماح للقطاع الخاص المشاركة في إنشاء محطات محولات ذات جهود مختلفة66 /220 ك.ف.أ، بعدد من المناطق شريطة الحصول على التصاريح اللازمة من الشركة والجهات المختلفة؛ في مقدمتها أجهزة المدن الجديدة بهدف خفض التكاليف والمصروفات وضمان عدم تكبد ميزانية الشركة مبالغ مالية كبيرة في إنشاء محطات محولات جديدة.

وأكد المصدر، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن الهدف من قرار نقل الكهرباء هو وضع آلية جديدة لمحاسبة القطاع الخاص الذي يقوم بشراء الطاقة على الجهد الفائق بسعر منخفض مقابل أن يقوم ببيعها للمشتركين على الجهد المتوسط بأسعار عالية، ويقوم بالحصول على فرق التكلفة لمدة تتراوح من25 حتى40 سنة، وهذا يمثل خسائر بالغة لقطاع الكهرباء، بالإضافة إلى خفض تكبد الشركة المصرية لنقل الكهرباء مليارات الجنيهات في إنشاء محطات محولات جديدة ذات الجهود المختلفة وخطوط الربط أيضًا اللازمة لكل محطة.

ونوه المصدر بأن تصل تكلفة إنشاء المحطة الواحدة جهد 220 ك.ف.أ ما يقرب من مليار و400 مليون جنيه، بينما تصل تكلفة إنشاء الكيلومتر الواحد بخط الربط جهد220 ك.ف نحو15 مليون جنيه للمتر، وتبلغ تكلفة المتر الواحد في الخط جهد66 ك.ف.أ10 ملايين جنيه.

وأوضح المصدر أن شركات القطاع الخاص بدأت إنشاء محطات المحولات طبقًا للرسومات والمستندات المعتمدة من الشركة المصرية لنقل الكهرباء وتحت إشرافها، وستقوم الشركات المنفذة بالتعاقد مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء بعقدَين؛ أحدهما لأعمال التشغيل والصيانة للمحطة، وعقد آخر لتوريد الطاقة طبقًا للنماذج المعدة من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

ووافقت الشركة المصرية لنقل الكهرباء مؤخرًا على تنفيذ5 محطات محولات بمدن العاشر من رمضان بتكلفة900 مليون جنيه، والقاهرة الجديدة مليار و١٠٠ مليون جنيه، وتم صدور أوامر الإسناد لشركات: الخرافي ناشيونال، وإكس دي إجيماك ، والجمال للمقاولات العمومية؛ حيث يبلغ إجمالي التكلفة ١٨ مليار جنيه، تشمل إنشاء محطات المحولات وخطوط الربط التي سيتم إنشاؤها.

وتستهدف هذه المشروعات زيادة نسبة السكان المستفيدين من خدمات الكهرباء، لتصل إلى 99.8% بنهاية يونيو 2026، وستُسهم هذه المشروعات في تعزيز القدرة الإنتاجية للطاقة الكهربائية لتلبية الطلب المتزايد في المستقبل، مع خفض نسبة الفاقد في الطاقة الكهربائية إلى نحو16.5% مقارنةً بـ19.6% في 2024.

اقرأ أيضًا:

طقس الـ6 أيام.. الأرصاد: شبورة ونشاط رياح والحرارة 33 درجة

النواب يعود للانعقاد في الأول من أكتوبر لمناقشة الإجراءات الجنائية