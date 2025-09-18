إعلان

حالة الطقس.. الأرصاد: سحب متفرقة تحجب أشعة الشمس

10:45 ص الخميس 18 سبتمبر 2025

الهيئة العامة للأرصاد الجوية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد نصار:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد، توقعات حالة الطقس والظواهر الجوية خلال الساعات المقبلة من اليوم الخميس الموافق 18 سبتمبر 2025.

وأعلنت الأرصاد، تكاثر السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى، ما يساهم في حجب جزء من أشعة الشمس ويمنح الأجواء قدرًا من الاعتدال الآن.

وقالت الهيئة، في بيان، إن درجة الحرارة في القاهرة الكبرى عند الساعة 8 صباحًا سجلت 25 درجة مئوية، فيما تصل العظمى المتوقعة اليوم إلى 34 درجة.

اقرأ أيضًا:

فتح اشتراكات السكة الحديد للطلاب على 3 أنواع من القطارات - تعرف على الضوابط

4 حالات لا يعاقب عليها القانون حال انتفاء المسئؤلية الطبية

إنتاج 9 ملايين هاتف محمول محليًا.. وزير الاتصالات: سنبدأ التصدير بكميات كبيرة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الهيئة العامة للأرصاد لأرصاد شعة الشمس
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بعد قرار الفيدرالي.. الذهب يخالف التوقعات ويهبط ببداية تعاملات الخميس