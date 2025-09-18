حالة الطقس.. الأرصاد: سحب متفرقة تحجب أشعة الشمس

كتب- محمد نصار:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد، توقعات حالة الطقس والظواهر الجوية خلال الساعات المقبلة من اليوم الخميس الموافق 18 سبتمبر 2025.

وأعلنت الأرصاد، تكاثر السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى، ما يساهم في حجب جزء من أشعة الشمس ويمنح الأجواء قدرًا من الاعتدال الآن.

وقالت الهيئة، في بيان، إن درجة الحرارة في القاهرة الكبرى عند الساعة 8 صباحًا سجلت 25 درجة مئوية، فيما تصل العظمى المتوقعة اليوم إلى 34 درجة.

