انطلاق أول قطار فائق السرعة من طراز "فيلارو" في طريقه إلى مصر

كتب- محمد نصار:

أعلنت شركة "سيمنز" الألمانية، اليوم، عن بدء شحن أول قطار فائق السرعة من طراز "فيلارو" المخصص لمصر، حيث غادر القطار ميناء هامبورغ متجهًا بحرًا إلى ميناء الإسكندرية.

ويُعد هذا القطار الأول ضمن أسطول جديد من القطارات فائقة السرعة التي تنفذها "سيمنز" في إطار المشروع القومي المصري لشبكة القطارات الكهربائية فائقة السرعة، والذي يمثل نقلة نوعية في مجال النقل الحديث والمستدام داخل مصر.

وأكدت "سيمنز" أن وصول هذا القطار إلى مصر يشكل خطوة فارقة على طريق تعزيز البنية التحتية لقطاع النقل، وتوفير وسيلة تنقل آمنة وسريعة وصديقة للبيئة، تواكب أعلى المعايير العالمية.