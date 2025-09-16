إعلان

انطلاق أول قطار فائق السرعة من طراز "فيلارو" في طريقه إلى مصر

05:31 م الثلاثاء 16 سبتمبر 2025

قطار فائق السرعة من طراز فيلارو

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد نصار:

أعلنت شركة "سيمنز" الألمانية، اليوم، عن بدء شحن أول قطار فائق السرعة من طراز "فيلارو" المخصص لمصر، حيث غادر القطار ميناء هامبورغ متجهًا بحرًا إلى ميناء الإسكندرية.

ويُعد هذا القطار الأول ضمن أسطول جديد من القطارات فائقة السرعة التي تنفذها "سيمنز" في إطار المشروع القومي المصري لشبكة القطارات الكهربائية فائقة السرعة، والذي يمثل نقلة نوعية في مجال النقل الحديث والمستدام داخل مصر.

وأكدت "سيمنز" أن وصول هذا القطار إلى مصر يشكل خطوة فارقة على طريق تعزيز البنية التحتية لقطاع النقل، وتوفير وسيلة تنقل آمنة وسريعة وصديقة للبيئة، تواكب أعلى المعايير العالمية.

2

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قطار فائق السرعة السكك الحديدية قطار فيلارو
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

مدبولي: ندرس ما يُقال حول "إسرائيل الكبرى" ونستعد بخطط مواجهة
شعبة الذهب: عيار 21 يقفز لأعلى مستوى منذ أبريل ونتوقع وصوله لـ5 آلاف جنيه
"إسرائيل عدو".. ما دلالات خطاب السيسي في قمة الدوحة؟
شعبة الدواجن تتوقع تراجع أسعار الفراخ لـ55 جنيهاً خلال 3 أشهر لهذا السبب
الكهرباء تبدأ استبدال 3 أنواع عدادات قديمة بمسبقة الدفع وحملة على الشقق المغلقة