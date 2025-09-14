كيف تجد أرخص تذكرة طيران

أصبح الحصول على تذاكر طيران أمرًا ممكنًا أكثر من أي وقت مضى بفضل تنوع شركات الطيران وكثرة العروض المتاحة. ومع ذلك، فإن اختيار التذكرة المناسبة قد يكون محيّرًا بسبب اختلاف الأسعار وتعدد الخيارات. باتباع بعض الاستراتيجيات الذكية، يمكنك حجز رحلاتك بأسعار أقل والاستفادة من العروض والتخفيضات دون الحاجة لقضاء وقت طويل في البحث.

1. المرونة في تحديد تاريخ السفر

تلعب المرونة في اختيار تواريخ السفر دورًا مهمًا في العثور على تذاكر طيران رخيصة. فكلما كنت أقل التزامًا بالسفر في تاريخ محدد، زادت فرصتك في الحصول على سعر أفضل. حاول وضع خطة مبدئية للسفر تحدد فيها الإطار الزمني المناسب لك بدلاً من الالتزام بيوم معين.

عند البحث عبر مواقع حجز تذاكر الطيران، استفد من ميزة عرض أسعار الشهر الكامل أو أرخص شهر، ومقارنة أسعار الرحلات على مدار الشهر أو الموسم لاختيار الوقت الأمثل للسفر. من جهة أخرى، تلعب أيام الأسبوع دورًا في تحديد السعر؛ فالسفر في منتصف الأسبوع غالبًا ما يكون أرخص مقارنة بعطلة نهاية الأسبوع، إذ يزداد الطلب في أيام الجمعة والسبت والأحد.

2. البحث في المطارات البديلة

من أهم طرق الحصول على تذاكر طيران رخيصة هو توسيع دائرة البحث وعدم الاكتفاء بالمطار الرئيسي في وجهتك أو مدينتك. فالكثير من المدن الكبرى تحتوي على أكثر من مطار، وقد تكون أسعار الرحلات عبر المطارات البديلة أقل بكثير من الرئيسية، إذ تلجأ شركات الطيران منخفضة التكلفة غالبًا إلى استخدام هذه المطارات لتقليل رسوم الهبوط.

على سبيل المثال، إذا كنت من سكان القاهرة فلا تقتصر على البحث عن الرحلات من مطار القاهرة الدولي فقط، فقد تجد أسعارًا أفضل عند اختيار مطار سفنكس الدولي أو غيره من المطارات القريبة. كذلك، عند السفر إلى وجهات سياحية شهيرة، غالبًا ما يكون هناك مطار رئيسي ينزل فيه معظم المسافرين، لكن لا بأس بالبحث عن مطارات أخرى قريبة من المدينة أو حتى في مدن مجاورة، فقد تتمكن من توفير مبلغ كبير مقابل بضع دقائق أو ساعات إضافية من التنقل البري.

3. تجنب الرسوم الإضافية

عند البحث عن تذاكر طيران رخيصة، من المهم الانتباه إلى الرسوم الإضافية التي قد تزيد من سعر التذكرة، مثل رسوم الأمتعة، واختيار المقعد، أو الخدمات الأخرى على متن الطائرة. تحقق دائمًا من وزن وحجم الأمتعة المسموح به مع شركة الطيران التي تسافر معها، فكل شركة تحدد قواعدها الخاصة.

على سبيل المثال، تسمح بعض شركات الطيران بحمل حقيبة بوزن وحجم معين لكل مسافر، بالإضافة إلى حقيبة صغيرة يمكن اصطحابها إلى المقصورة بشرط ألا تتجاوز وزنًا محددًا، وعند تجاوز الحدود ستفرض الشركة رسومًا إضافية قد تكون مرتفعة.

4. الدفع بعملات أخرى

يمكنك أحيانًا الحصول على أسعار تذاكر أفضل من خلال البحث والدفع بعملات أخرى غير عملة بلدك، بدل الاعتماد فقط على الدولار الأمريكي أو العملة المحلية. فبعض شركات الطيران تعرض نفس الرحلة ونفس درجة الحجز بأسعار مختلفة حسب العملة، وقد تجد فرقًا ملحوظًا في السعر عند اختيار عملة أخرى.

5. استخدام مواقع مقارنة رحلات الطيران

للعثور على أفضل عروض تذاكر الطيران، من المفيد استخدام مواقع مقارنة رحلات الطيران، التي تتيح لك مقارنة الأسعار بين عدة شركات بسرعة وسهولة. تتيح هذه المواقع فرز النتائج بحسب السعر، ووقت الرحلة، وشركة الطيران، مما يساعدك على اختيار الأنسب لك.

من الأمثلة على هذه المواقع Wingie، الذي يقارن بين مئات الرحلات لتقديم أرخص حجز طيران متاح. كما تتيح لك هذه المواقع إمكانية حفظ البحث عن الرحلة والعودة لها في أي وقت أو إنشاء جرس تنبيه السعر، حيث يتم إعلامك عند تغير سعر الرحلة.

6. الاستفادة من العروض الخاصة وبرامج الولاء

تقليل تكلفة تذكرة الطيران هو ما يبحث عن المسافرين، ومن أكثر الطرق التي تقلل التكلفة هي العروض وبرامج الولاء. استفد من العروض الخاصة التي تقدمها شركات الطيران، سواء كانت خصومات موسمية أو عروض محدودة. من أفضل الطرق لمتابعة هذه العروض هو الاشتراك في النشرات البريدية لشركات الطيران، حيث ستصلك الإشعارات مباشرة عند توفر أي صفقة جديدة.

بالإضافة إلى ذلك، توفر شركات الطيران برامج الولاء والمكافآت التي تتيح لك جمع النقاط على كل رحلة تقوم بها، وكلما زادت مسافة الرحلة زاد عدد النقاط. يمكن استخدام هذه النقاط لاحقًا للحصول على تخفيضات أو حجز تذاكر مجانية.

7. البحث عن سعر التذكرة للمسافر الواحد

إذا كنت تسافر مع عائلتك أو أصدقائك، ينصح بعدم حجز جميع التذاكر مرة واحدة، إذ تعرض شركات الطيران غالبًا سعرًا أعلى عند الحجز لمجموعة. السبب في ذلك هو محاولة النظام توفير مقاعد قريبة لبعضها، ما يؤدي إلى احتساب السعر بناءً على أعلى تذكرة في المجموعة.

لذلك، من الأفضل البحث عن تذاكر لكل مسافر على حدة، ثم اختيار المقاعد الخاصة من خلال إدارة الحجز، لحجز مقاعد قريبة من بعضها وتوفير المال في الوقت نفسه.

8. اختيار رحلات الترانزيت بدلًا من المباشرة

إذا لم تكن في عجلة من أمرك، يمكنك الاستفادة من الرحلات متعددة الوجهات أو الترانزيت، حيث تتوقف الطائرة في محطة واحدة أو أكثر قبل الوصول إلى وجهتك النهائية. غالبًا ما تكون هذه الرحلات أقل تكلفة بشكل واضح مقارنة بالرحلات المباشرة، لكنها تتطلب مزيدًا من الوقت والانتظار بين الرحلات.

بالمقابل، الرحلات المباشرة تصل إلى وجهتك بدون توقف، لكنها عادةً تكون أغلى. أما الرحلات غير المباشرة أو الترانزيت، فتتيح عروضًا ممتازة وأسعارًا أرخص، مما يجعلها خيارًا مناسبًا إذا كنت تبحث عن توفير المال ومستعد للانتظار لبعض الوقت.

9. البحث بشكل خفي

قد تلاحظ أن أسعار الرحلات الجوية ترتفع عند البحث عنها أكثر من مرة في متصفحك. ويرجع ذلك إلى استخدام مواقع الحجز لملفات تعريف الارتباط (Cookies) لمتابعة سلوكك، بحيث تُظهر أسعارًا أعلى لدفعك بالحجز بسرعة قبل أن ترتفع الأسعار أكثر.

لتجنب هذه الزيادة، استخدم وضع التصفح المتخفي أو الخاص عند البحث عن الرحلات. يفتح هذا الوضع نافذة جديدة لا تتتبع معلوماتك السابقة، مما يتيح لك رؤية أقل الأسعار الحقيقية للرحلة دون التأثر بعمليات البحث السابقة.

10. تجنب البحث عن رحلة ذهاب وعودة فقط

عند البحث عن تذاكر الطيران، لا تقتصر على البحث عن رحلة ذهاب وعودة معًا، فقد تكون أسعارها أعلى في بعض الأحيان. من الأفضل تجربة البحث عن تذكرة الذهاب وتذكرة العودة بشكل منفصل، إذ قد تجد أسعارًا أرخص وأفضل عروضًا عند الحجز من شركتين مختلفتين أو عبر خطط سفر مرنة.