الجيزة: صيانة دورية للكباري والأنفاق لضمان السلامة والانسيابية المرورية

03:08 م الأحد 14 سبتمبر 2025

صيانة دورية للكباري والأنفاق

كتب– محمد أبو بكر:

أكدت محافظة الجيزة حرصها على متابعة كفاءة المرافق والمنشآت العامة، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات للمواطنين بأعلى مستويات الجودة والأمان.

وفي هذا الإطار، تنفذ أجهزة المحافظة حملات دورية على الكباري والطرق والأنفاق وغيرها من المرافق الحيوية، لمراجعة حالتها الفنية والتدخل الفوري بإجراء أعمال الصيانة اللازمة وتغيير الأجزاء غير الصالحة على مدار الساعة بجميع الأحياء والمراكز.

وأوضحت المحافظة أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة شاملة للارتقاء بالبنية التحتية والخدمات المقدمة، بما يحقق الانسيابية المرورية ويحافظ على المرافق العامة باعتبارها ملكًا لجميع المواطنين.

كما دعت محافظة الجيزة المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي ملاحظات أو أعطال يتم رصدها في المرافق العامة، عبر الأرقام 33465048 / 33465046، أو من خلال خدمة الواتساب على الرقم 01016050453، بما يساهم في سرعة الاستجابة والحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة.

صيانة دورية الكباري والأنفاق المرورية ضمان السلامة
