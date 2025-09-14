إعلان

بعد أزمة مرضى العيون.. حملات تفتيش مفاجئة على مستشفيات التأمين الصحي

02:51 م الأحد 14 سبتمبر 2025

حملات تفتيش

كتب – أحمد جمعة:

كشف مصدر مطلع بهيئة التأمين الصحي عن تنفيذ حملات تفتيش مفاجئة على جميع المستشفيات والوحدات التابعة لهيئة التأمين الصحي على مستوى الجمهورية، وذلك عقب أزمة مرضى العيون التي شهدها مستشفى 6 أكتوبر للتأمين الصحي.

وأوضح المصدر، في تصريحات لـ"مصراوي"، أن هذه الحملات تستهدف التأكد من الالتزام الكامل بمعايير مكافحة العدوى وتطبيق البروتوكولات والإجراءات الوقائية داخل المنشآت الصحية، حفاظًا على سلامة المرضى والمترددين.

وأشار إلى أن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، كلف الهيئة بمراجعة دقيقة للإجراءات المتبعة في جميع مستشفيات الهيئة، مع تقديم تقارير عاجلة عن نتائج الفحص، واتخاذ إجراءات فورية ضد أي مخالفات أو قصور يتم رصده.

وشدد المصدر على أن ملف الرقابة على معايير الجودة ومكافحة العدوى داخل المستشفيات "يخضع لمراجعة مستمرة على أعلى مستوى".

بدوره، أكد مصدر بنقابة الأطباء لـ"مصراوي" أن النقابة لم تتلق شكاوى من أهالي المرضى ضد الأطباء الذين أجروا العمليات الجراحية.

وسبق أن أحال وزير الصحة واقعة فقدان مرضى لأبصارهم خلال ترددهم على قسم الرمد في مستشفى 6 أكتوبر للتأمين الصحي إلى النائب العام للتحقيق.

وكشفت وزارة الصحة أنه ‎بناءً على تقارير لجان التحقيق، تم التأكد من وجود تقصير واضح من القائمين على قسم العمليات بشأن الالتزام بإجراءات وبروتوكولات مكافحة العدوى رغم علمهم بها وتدريبهم عليها.

وقرر الوزير إنهاء تكليف مدير المستشفى وإحالته للتحقيق، وكذلك إيقاف أطباء طب وجراحة العيون المشاركين في الإجراءات الجراحية عن العمل، مع إنهاء تعاقدهم مع الهيئة.

حملات تفتيش مستشفيات التأمين الصحي هيئة التأمين الصحي
