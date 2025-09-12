عالم بالأوقاف: مسؤولية الزوجين أساس استقرار الأسرة والمجتمع

كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور أيمن أبو عمر، أحد علماء وزارة الأوقاف، أن الزوج والزوجة تقع عليهما مسؤولية كبرى في ترك أثر طيب داخل الأسرة، لأن البيت هو خط الدفاع الأول عن المجتمع، والأسرة هي الأساس الذي يقوم عليه استقرار الأمم وتماسكها.

وأوضح أبو عمر، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج "منبر الجمعة"، المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس، أن الأسرة أشبه بسفينة، لا بد أن يسعى جميع أفرادها للوصول بها إلى بر الأمان، بدءًا من الزوجين ثم الأولاد، مشيرًا إلى أن القدوة في البيت أمر محوري، فالزوجان ينبغي أن يكونا قدوة في التعامل، والصبر، وحسن الأخلاق، وأن يتكاملا في تحمل المسؤولية لا أن يتصادما، حتى إذا وقع خلاف بينهما أداراه بحكمة أمام أبنائهما، ليغرسوا في نفوسهم معنى الحوار والاحترام.

وأضاف أن تربية الأبناء على المسؤولية تعني أن ينشأوا على حب الآخرين، واحترامهم، والإسهام في إعمار الأرض، بعيدًا عن التنمر أو السخرية أو الانتقاص من الآخرين، مؤكدًا أن هذه التربية تصنع جيلًا صالحًا يعيش في طمأنينة وأمان.

وضرب أبو عمر مثلًا ببيت سيدنا إبراهيم عليه السلام، حيث تحملت الأسرة بأكملها مسؤوليتها في واحد من أعظم المواقف، حين رأى الخليل في منامه أنه يذبح ابنه إسماعيل، فشارك الابن في تحمل المسؤولية قائلاً: «يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين»، وأظهرت السيدة هاجر ثباتًا وإيمانًا حين أيقنت أن الأمر من عند الله، فكانت أسرة متكاملة جسدت معنى المسؤولية ابتغاء مرضاة الله تعالى.

وأكد الدكتور أيمن أبو عمر، أن الأب والأم إذا قصّرا في مسؤولياتهما لن يخرج الجيل الجديد بالشكل المطلوب، وأنه بقدر ما يتحمل الزوجان مسؤولياتهما تجاه بعضهما وتجاه أبنائهما، يكون الأثر الطيب الذي ينعكس على المجتمع كله.