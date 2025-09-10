4 فئات جار حذفها من بطاقات التموين -تفاصيل

كتب- محمد سامي:

كشفت مصادر مطلعة بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن مكاتب التموين على مستوى الجمهورية بدأت في تلقي بيانات خاصة بتحديث منظومة الدعم؛ لحذف غير المستحقين من البطاقات التموينية وإتاحة الفرصة لإضافة الفئات الأولى بالرعاية.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة، أن عملية التنقية تشمل حذف أربع فئات رئيسية، وهي:

1 - البطاقات التموينية التي تحمل أرقامًا قومية غير صحيحة.

2 - الأشخاص المتوفون الذين لا يزال يُصرف لهم دعم شهري.

3 - الأفراد غير ذوي الصلة المدرجين على بطاقات تموينية لا تربطهم بها علاقة فعلية.

4 - الأفراد المسافرون إلى الخارج.

وأوضحت المصادر أن مالكي السيارات المستفيدين من المنظومة لا يندرجون حاليًّا ضمن محددات الحذف؛ حيث تقتصر الضوابط على الفئات الأربع السابقة فقط.

وأكدت المصادر أن مكاتب التموين بالمحافظات تتولى تحديد البطاقات التي تستلزم تحديث بياناتها أو حذف الأفراد غير المستحقين منها، على أن يتم إرسال أسطوانة مدمجة إلى ديوان عام الوزارة لتحديث قواعد البيانات.

وشددت المصادر على أن الهدف من إجراءات التنقية هو توسيع مظلة الحماية الاجتماعية؛ بما يسمح بضم الفئات الأولى بالرعاية بعد استبعاد غير المستحقين من منظومة الدعم.





