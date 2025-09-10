نشرة التوك شو| أصداء العدوان الإسرائيلي على قطر.. وتوقعات بانخفاض الدولار إلى 36 جنيه
كتبت- داليا الظنيني:
تناولت برامج التوك شو، مساء الثلاثاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد "مصراوي" أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها..
وزير الزراعة: ضخ أكثر من مليون طن أسمدة مُدعمة خلال الموسم الصيفي
كد الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة اتخذت إجراءات استباقية لتأمين احتياجات المزارعين من الأسمدة، رغم التحديات التي فرضتها الأوضاع الإقليمية وفي مقدمتها تداعيات الحرب الإسرائيلية–الإيرانية
خبير اقتصادي: توقعات بانخفاض الدولار إلى 36 جنيهًا
قال الدكتور أحمد سعيد، أستاذ الاقتصاد والقانون التجاري، إن تراجع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري يعكس قوة الاقتصاد الوطني، موضحًا أن القيمة الحقيقية للجنيه تفوق وضعه الراهن بكثير.
هل يجوز التحايل بالزواج العرفي للحصول على المعاش؟.. الإفتاء توضح
وضح الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حكم التحايل بالزواج العرفي بغرض استمرار حصول المرأة على معاش والدها بعد الطلاق
أحمد موسى: واشنطن منحت إسرائيل الضوء الأخضر لضرب الدوحة
انتقد الإعلامي أحمد موسى، العدوان الإسرائيلي الذي استهدف العاصمة القطرية الدوحة، واصفًا إياه بأنه "ضربة في قلب دولة عربية شقيقة".
أمين الفتوى: صناعة التماثيل أو عرضها جائزة بشروط
كشف الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الحكم الشرعي لصناعة التماثيل أو عرضها في المتاحف والميادين، يتوقف على نية الصانع والغرض من العمل، موضحًا وجود ضابطين أساسيين في هذا الباب
فيديو قد يعجبك: