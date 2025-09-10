كتبت- داليا الظنيني:

تناولت برامج التوك شو، مساء الثلاثاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد "مصراوي" أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها..

كد الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة اتخذت إجراءات استباقية لتأمين احتياجات المزارعين من الأسمدة، رغم التحديات التي فرضتها الأوضاع الإقليمية وفي مقدمتها تداعيات الحرب الإسرائيلية–الإيرانية

قال الدكتور أحمد سعيد، أستاذ الاقتصاد والقانون التجاري، إن تراجع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري يعكس قوة الاقتصاد الوطني، موضحًا أن القيمة الحقيقية للجنيه تفوق وضعه الراهن بكثير.

وضح الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حكم التحايل بالزواج العرفي بغرض استمرار حصول المرأة على معاش والدها بعد الطلاق

انتقد الإعلامي أحمد موسى، العدوان الإسرائيلي الذي استهدف العاصمة القطرية الدوحة، واصفًا إياه بأنه "ضربة في قلب دولة عربية شقيقة".

كشف الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الحكم الشرعي لصناعة التماثيل أو عرضها في المتاحف والميادين، يتوقف على نية الصانع والغرض من العمل، موضحًا وجود ضابطين أساسيين في هذا الباب