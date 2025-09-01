كتب- محمد صلاح:

تترقب شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية إعلان الزيادات الجديدة في أسعار شرائح استهلاك الكهرباء المقرر تطبيقها أكتوبر المقبل، بالنسبة إلى العدادات القديمة والميكانيكية، بينما سيتم تطبيقها منتصف الشهر الجاري على العدادات مسبقة الدفع، كما حدث في وقت سابق، حسب مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة .

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن الزيادات الجديدة تم إعدادها والانتهاء منها من قبل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وإرسالها إلى الوزارة، ومن ثم الشركة القابضة لكهرباء مصر؛ تمهيدًا لإقرارها وفقًا للتوقيت المحدد من قِبل مجلس الوزاراء، بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

ونوه المصدر بأن الفترة الحالية تشهد تراجعًا في معدلات استهلاك الكهرباء؛ بسبب الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة، واتباع المواطنين أنماطًا عدة لترشيد الاستهلاك، وكذلك نجاح الشركات في تركيب عدادات كودية للمباني المخالفة والعشوائية، بالإضافة إلى خفض معدلات الفقد ببعض المناطق، ولتحرير محاضر عديدة ضد سارقي التيار الكهربائي والمتلاعبين.

ونشر "مصراوي"، في وقت سابق، تصريحات نقلًا عن مسؤول بارز بوزارة الكهرباء، كشف فيها تحركات مرتقبة يتم التجهيز لها خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا للإعلان عن زيادات جديدة مرتقبة في أسعار شرائح استهلاك الكهرباء خلال أغسطس الماضي، على أن يتم تطبيقها بدءًا من سبتمبر الجاري؛ نتيجة زيادة الأعباء المالية على وزارة الكهرباء وارتفاع تكلفة سعر إنتاج الكيلووات/ ساعة، نتيجة اعتماد الحكومة سد احتياجات محطات توليد الكهرباء من الغاز والمازوت عبر الاستيراد من الخارج؛ مما ضاعف فاتورة التكلفة الشهرية التي تتعدى الـ٢٥ مليار جنيه.

ونوه المصدر بأن اتجاه الحكومة يأتي حتى تستطيع المضي قدمًا في عدم اللجوء إلى خطة تخفيف الأحمال، تزامنًا مع تناقص إنتاج مصر من الغاز الطبيعي والزيت الخام؛ الأمر الذي دفع للإسراع في الإعلان عن زيادات جديدة في أسعار الكهرباء خلال الأشهر المقبلة.

وأشار المصدر إلى أن الحكومة رفعت مخصصات دعم الكهرباء في مشروع موازنة العام المالي الجديد، لتصل إلى 75 مليار جنيه، مؤكدًا أنه كان مخططًا أن العام الجاري لن يشهد أية زيادات في أسعار شرائح الكهرباء، مراعاةً للظروف المعيشية، لا سيما مع استقرار سعر صرف الجنيه؛ ولكن الأمور تغيرت بسبب نقص الإنتاج وارتفاع تكلفة إنتاج الكيلووات/ ساعة.

ويُقسم الاستهلاك الشهري إلى 7 فئات؛ تبدأ من شريحة المستهلكين الذين لا يتجاوز استهلاكهم 50 كيلووات في الساعة، وتنتهي بالشريحة التي يزيد استهلاكها على 1000 كيلووات.

ورغم توجه الحكومة نحو تحرير أسعار الطاقة خلال العام الجاري؛ فإنها لا تزال تتحمل جزءًا كبيرًا من التكلفة الفعلية لإنتاج الكهرباء، خصوصًا للشرائح الدنيا التي تضم محدودي ومتوسطي الدخل.

وكانت مصر قد رفعت أسعار الكهرباء في أغسطس 2024 بنسب تراوحت بين 14% و40% للمنازل التي تعمل بالعدادات مسبقة الدفع، وبين 23.5% و46% للقطاع التجاري، و21.2% إلى 31% للقطاع الصناعي.

وأعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، في سبتمبر 2024، أسعار شرائح الكهرباء الجديدة التي تم تطبيقها بدءًا من فاتورة سبتمبر التي تعبر عن استهلاك أغسطس للاستخدام المنزلي، وهي كالآتي:

1 - الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلووات (68 قرشًا)

2 - الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلووات (78 قرشًا).

- المستهلك من 101 إلى ألف ك.و.س/ شهر كالآتي :

3 - الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلووات (95 قرشًا)

4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلووات ( 155 قرشًا)

5 - الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلووات (195 قرشًا)

- في حالة تجاوز الاستهلاك 650 ك.و.س/ شهر كالآتي :

6- الشريحة السادسة من صفر حتى 1000 كيلووات (210 قروش).

7- الشريحة السابعة في حالة تجاوز الاستهلاك 1000 ك.و.س/ شهر، من صفر لأكثر من 1000 (223 قرشًا)