كتب- محمد سامي:

نظمت الكلية العسكرية التكنولوجية حفل تخرج الدورة الثانية للمرشحين للعمل بمصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل وذلك بعد إتمام تأهيلهم داخل الكلية.

بدأت المراسم بعرض فيلم تسجيلي تناول مراحل إعداد وتنفيذ الدورة التدريبية داخل الكلية وفقاً لأحدث النظم العلمية المتبعة بالمنشآت التعليمية العسكرية، أعقبها كلمة أقدم الخريجين الذي وجه خلالها الشكر والتقدير للقوات المسلحة على ما قدمته لهم من رعاية واهتمام خلال فترة تدريبهم بالكلية العسكرية التكنولوجية ، مشيراً إلى الدور الهام الذى قامت به الكلية في تزويدهم بالوعي والمعرفة على أسس وطنية قبل بدء حياتهم العملية في خدمة الوطن، تلى ذلك إعلان نتيجة الدورة وتكريم الطلبة المتفوقين.

وألقى اللواء الحسين مصطفى شرف مدير الكلية العسكرية التكنولوجية كلمة هنأ خلالها الخريجين بعد اجتيازهم الدورة متمنياً لهم التوفيق في حياتهم العملية، مشيرًا إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توفير كافة الإمكانيات اللازمة لتأهيل الدارسين علمياً وبدنياً بما يسهم في إعداد أجيال من الكوادر المتخصصة في كافة المجالات ليكونوا قادرين على أداء المهام المكلفين بها بكفاءة واقتدار.

كما ألقى المستشار خالد عبدالوهاب مساعد وزير العدل للخبراء والطب الشرعي كلمة وجه خلالها الشكر للقوات المسلحة على تنفيذ تلك الدورات التي تسهم في إعداد الكوادر البشرية بمختلف مؤسسات الدولة وصقل مهاراتهم وتزويدهم بأعلى درجات الانضباط الذاتي ليكونوا خير قدوة في كافة الأماكن التي يشغلونها، واختتمت المراسم بتبادل الدروع والتقاط الصور التذكارية.

حضر الفعاليات اللواء محمـد متولى مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية العسكرية التكنولوجية وعدد من مسئولي وزارة العدل.