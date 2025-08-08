قيمة وموعد صرف منحة المولد النبوي الشريف 2025 للعمالة غير المنتظمة

كتب- محمد أبو بكر:

كشف مصدر مسؤول بوزارة العمل، موعد صرف منحة المولد النبوي الشريف للعمالة غير المنتظمة 2025-2026.

وقال المصدر، في تصريحات لمصراوي، إن موعد صرف منحة المولد النبوي الشريف 2025 للعمالة غير المنتظمة سيكون مع بداية شهر سبتمبر 2025.

وبين المصدر، أنه تم رفع قيمة منحة العمالة غير المنتظمة خلال الأشهر القليلة الماضية من 500 جنيه لتصل إلى 1500 جنيه.

صرف منحة المولد النبوي بقيمة 1500 جنيه

أوضح المصدر، أن الوزارة تستعد لصرف منحة المولد النبوي الشريف للعمالة غير المنتظمة خلال شهر سبتمبر المقبل، مؤكدًا أن عملية الصرف ستستمر حتى حصول جميع المستحقين على مستحقاتهم، وذلك في إطار دعم الدولة للفئات الأكثر احتياجًا والمسجلة ضمن قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة.

6 منح سنوية تصرف للعمالة غير المنتظمة

أشار المصدر إلى أن وزارة العمل تُخصص ست منح مالية سنوية للعمالة غير المنتظمة المسجلة رسميًا لديها، يتم تمويلها من الحساب المركزي لرعاية وحماية العمالة غير المنتظمة، وتُوزع في مناسبات دينية واجتماعية مختلفة طوال العام.

قائمة المنح السنوية التي تصرفها وزارة العمل للعمالة غير المنتظمة

تشمل قائمة المنح السنوية التي تصرفها وزارة العمل قائمة المنح السنوية التي تصرفها وزارة العمل للعمالة غير المنتظمة، ما يلي:

منحة شهر رمضان.

منحة عيد الفطر المبارك.

منحة عيد الأضحى.

منحة المولد النبوي الشريف.

منحة عيد الميلاد المجيد.

منحة عيد العمال.

