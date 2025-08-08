7 آلاف جنيه راتب.. فرص عمل متاحة بفنادق في جنوب سيناء

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت وزارة العمل، عن فرص عمل جديدة ضمن النشرة القومية للتشغيل في محافظة جنوب سيناء.

فرص العمل المتاحة في فندق شورتز جولدن الهضبة - شرم الشيخ:

عدد 1 موظف استقبال.

عدد 3 عامل استيوارد.

عدد 3 مضيف.

عدد 1 فني معدات.

الشروط: مؤهل عالٍ أو متوسط ، والسن 20 إلى 25 سنة ، والراتب 7000 جنيه.

للتواصل: 0693661816.

فرص العمل المتاحة في فندق البتروس بالاس المنتزه الجديد - شرم الشيخ:

عدد 2 منفذ.

الشروط: مؤهل متوسط ، والسن 25 إلى 30 سنة ، والراتب 7000 جنيه.

للتواصل: 0693670888.

رابط التقديم إلى فرص العمل المتاحة

يمكن التقديم إلى فرص العمل المتاحة من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة العمل، من هنا.

