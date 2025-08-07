كتب-عمرو صالح:

شهدت مصر، اليوم الخميس، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، تأكيد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، أن ملف تسعير الأدوية من الملفات الشائكة والمعقدة، ليس فقط في مصر، بل على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن الخلاف القائم بين الشركات المُصنّعة والجهات التنظيمية حول التسعير هو أمر معتاد، حيث تسعى الشركات للحصول على أعلى سعر، بينما تتمسك الهيئة بوضع تسعير مناسب يراعي البُعد الاجتماعي وقدرة المواطن على الشراء.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

3,596 صيدلية مغلقة.. هيئة الدواء تكشف نتائج مبادرة سحب الأدوية منتهية الصلاحية

كشفت الدكتورة أميرة محجوب، رئيس الإدارة المركزية للتفتيش على المؤسسات الصيدلية بهيئة الدواء المصرية، عن آخر مستجدات مبادرة سحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق المحلي.

رئيس وزراء السودان: العهد مع مصر لن ينكسر.. والرؤية المشتركة تخدم مستقبل البلدين

أكد الدكتور كامل الطيب إدريس، رئيس وزراء السودان، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الدكتور مصطفى مدبولي، على عمق العلاقات بين القاهرة والخرطوم.

مثيرة للجدل.. كرم جبر يعلق على تصريحات تركي آل الشيخ بشأن موسم الرياض

علق الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام سابقًا، على تصريحات المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، بشأن اقتصار موسم الرياض القادم على الفنانين السعوديين والخليجيين، مع بعض المشاركات المسرحية السورية والعالمية.

رئيس "الغرف السياحية" يوجه بوضع خطط متكاملة للنهوض بصناعة السياحة

عقدت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة اجتماعًا موسعًا بمقر الغرفة في الدقي، بحضور أسامة عمارة، المدير التنفيذي للغرفة، ورؤساء الغرف الفرعية السبع، وهم: عبد الهادي محمد علي (رئيس غرفة أسوان)، وثروت عجمي (رئيس غرفة الأقصر)، وطارق عبد المنعم (غرفة شرم الشيخ)، وحسام الحلو (رئيس غرفة الإسكندرية)، وأشرف صحصاح (غرفة الدلتا)، وعاطف عبد العظيم (غرفة الشرقية)، وسيد الجابري (غرفة الغردقة).

رئيس هيئة الدواء: بدء تطبيق التتبع الدوائي نوفمبر المقبل.. وتعميم كامل خلال 5 سنوات

أعلن الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، أن الهيئة بدأت أولى خطوات تطبيق منظومة التتبع الدوائي، على أن يتم تفعيل مرحلتها الأولى في نوفمبر المقبل، ضمن خطة طويلة المدى تهدف إلى ضبط سوق الدواء، ومكافحة التهريب والغش، وتحقيق الشفافية في سلاسل الإمداد الدوائي.

طقس الساعات المقبلة.. أجواء شديدة الحرارة واضطراب الملاحة بالبحر الأحمر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، والأحوال الجوية المتوقعة.

رئيس هيئة الدواء: "لا نية لزيادة أسعار الأدوية.. ولو الدولار نزل هنخفض الأسعار"

رئيس "التنظيم والإدارة" يبحث مع وزير الاستثمار سبل تطوير الجهاز الإداري وتيسير بيئة الأعمال

استقبل المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بمقر الجهاز بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وبحثا تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في إطار دعم جهود الدولة نحو تطوير الجهاز الإداري وتيسير بيئة الأعمال.

توجيه من محافظ الجيزة بشأن أعمال توصيل الكهرباء الجديدة لمحطة مياه جزيرة الدهب

تفقد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، الموقع المقترح لبدء أعمال الحفر الخاصة بمشروع توصيل دائرة الكهرباء الجديدة، والمقرر تنفيذها لتعزيز قدرة الشبكة الكهربائية المغذية لمحطة مياه جزيرة الدهب.

الرئيس السيسي يجدد التأكيد على موقف مصر الثابت والداعم لوحدة السودان

جدد الرئيس عبدالفتاح السيسي التأكيد على موقف مصر الثابت والداعم لوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه، مشددًا على دعم مصر الكامل لكافة الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في السودان، وإنهاء المعاناة الإنسانية الراهنة، بما يحفظ مقدرات الشعب السوداني.

حرب غزة.. محافظ شمال سيناء يحدد خط مصر الأحمر: لن نقف مكتوفي الأيدي- (فيديو)

أكد اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، أن الدولة المصرية تواصل دورها المحوري والإنساني في دعم قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، مشددًا على أن ما تقدمه مصر من مساعدات ومواقف سياسية راسخة لصالح القضية الفلسطينية يحظى بتقدير دولي واسع.

المفتي: إطلاق وثيقة بشأن آليات التعامل مع الذكاء الاصطناعي بالمؤتمر العاشر

قال الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، إن المؤتمر العاشر للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، الذي يعقد يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، في ظل ظروف دولية يمر بها العالم كله، فالمفتي لا يكون منعزلا عن الواقع، ومن ثم جاء عنوان المؤتمر " المفتي الرشيد في عصر الذكاء الاصطناعي".

قرار جديد من البيئة بشأن تداول زيوت الطعام المستعملة

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والقائم بأعمال وزير البيئة، عن صدور قرارا لوزارة البيئة ونشره بالجريدة الرسمية بشأن تنظيم إصدار التراخيص المتعلقة بأنشطة تداول زيوت الطعام المستعملة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لإحكام السيطرة على منظومة الإدارة المتكاملة للزيوت المستعملة.

