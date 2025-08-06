كتب- عمرو صالح:

أطلق معهد بحوث الإرشاد الزراعي والتنمية الريفية، التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، برنامجًا تدريبيًّا مكثفًا بعنوان "استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مجال الإرشاد الزراعي"؛ بهدف تنمية مهارات المهندسين الزراعيين والعاملين الإرشاديين في هذا المجال.

وقال الدكتور ياسر الحيمري، مدير معهد بحوث الإرشاد الزراعي والمنسق العام للبرامج الإرشادية والتدريبية لمركز البحوث الزراعية، إن البرنامج استهدف تنمية مهارات 90 مهندسًا زراعيًّا وعاملًا إرشاديًّا في ثلاث محافظات؛ هي: الفيوم، القليوبية، الدقهلية، في إطار تعزيز التحول الرقمي في القطاع الزراعي المصري، وصقل مهاراتهم، وتنمية معارفهم باستخدام وسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الإرشاد الزراعي.

وأشار الحيمري إلى أن هذا التدريب يُعد جزءًا من الدور الحيوي الذي يلعبه المعهد في تلبية الاحتياجات الإرشادية للمزارعين، ودعم تبنيهم التكنولوجيا الزراعية الحديثة؛ لمواكبة التغيرات التكنولوجية المتسارعة وتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح مدير معهد بحوث الإرشاد الزراعي أن البرنامج استهدف تمكين المتدربين من استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ لنشر الوعي والمعرفة الزراعية بين المزارعين، وتضمن عددًا من المحاور الرئيسية؛ منها: توضيح دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في توفير المعارف الزراعية، خصوصًا في ظل التحديات المرتبطة بنقص عدد المرشدين الزراعيين، فضلًا عن استعراض أهمية تكنولوجيا المعلومات والاتصال في تطوير مهارات سكان الريف، وتحديد الفرص والتحديات ونقاط القوة والضعف في الإرشاد الزراعي الرقمي.

وأضاف الحيمري أن البرنامج استهدف أيضًا تعريف المتدربين بأفضل الطرق لتقديم الخدمات الإرشادية الزراعية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على دور مختلف الجهات في دعم التحول الرقمي للإرشاد الزراعي، والتي تشمل: الإعلام، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن من بين المحاور التي تناولها البرنامج أيضًا، استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات والتطبيقات الإلكترونية في مختلف مجالات الخدمات الإرشادية الزراعية.

وقال الحيمري إن هذا البرنامج يشارك في تنفيذه نحو 25 باحثًا من خبراء معهد بحوث الإرشاد الزراعي والتنمية الريفية؛ مما يضمن تقديم محتوى متخصص ومتقدم للمشاركين، لافتًا إلى أن هذا التدريب يمثل خطوة أساسية لتمكين العاملين الإرشاديين من مساعدة المزارعين على تبني التكنولوجيا الزراعية الحديثة، بما يسهم في زيادة الإنتاج الزراعي كمًّا ونوعًا، وتحسين الاستغلال الأمثل لوحدتَي الأرض والمياه، ومواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وصولًا إلى تحقيق الأمن الغذائي وتحسين جودة الحياة في الريف المصري.

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