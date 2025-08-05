كتب- محمد نصار:

اعتمد محمد جبران، وزير العمل، اليوم الثلاثاء، صرف مبلغ قدره مليونين و966 ألف جنيه من الحساب المركزي لرعاية العمالة غير المنتظمة، وذلك لتقديم أوجه متعددة من الرعاية الصحية والاجتماعية، وصرف إعانات خاصة بالحوادث، استفاد منها 374 عاملًا غير منتظم في 25 محافظة، خلال شهر واحد فقط.

وأوضح الوزير، وفق بيان اليوم، أن المبلغ يشمل: 2 مليون و481 ألف جنيه مخصصة للرعاية الاجتماعية والصحية، والتي تضمنت منحًا خاصة مثل: المواليد، الزواج، وفاة الأقارب من الدرجة الأولى، والعمليات الجراحية الكبرى والصغرى، و400 ألف جنيه من بند الحوادث، خُصصت لإعانة عاملين اثنين، و85 ألف جنيه قيمة جهاز تعويضي (نصف مفصل) لأحد العمال المصابين.

وأكد الوزير جبران، أن الوزارة تواصل جهودها في تقديم أوجه الدعم والرعاية للعمالة غير المنتظمة على مستوى الجمهورية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وحرصًا على تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية لهذه الفئة.

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