كتب- أحمد جمعة:

أطلقت وزارة الصحة والسكان فعاليات المؤتمر العلمي الأول للتغذية العلاجية تحت عنوان "Nutri SMC Conference"، والذي نظمته أمانة المراكز الطبية المتخصصة برعاية الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وباعتماد المجلس الصحي المصري.

ويأتي المؤتمر في إطار توجيهات وزير الصحة بتعزيز برامج التعليم الطبي المستمر ورفع كفاءة الكوادر الطبية، مع تسليط الضوء على الدور المحوري للتغذية العلاجية في تحسين جودة الخدمات الصحية ودعم رحلة تعافي المرضى.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن المؤتمر استهدف دعم الأطباء والصيادلة ومقدمي الرعاية الصحية من خلال جلسات علمية وحلقات نقاش متخصصة، ركزت على الأسس الحديثة للتغذية العلاجية وأثرها المباشر في تحسين نتائج العلاج داخل المستشفيات.

من جانبها، أكدت الدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، أن المؤتمر شهد مشاركة واسعة من نخبة استشاريي الوزارة وأساتذة الجامعات وخبراء التغذية العلاجية، بينهم رئيس الجمعية المصرية للتغذية الوريدية والمعوية، بهدف تبادل الخبرات وتعزيز مكانة الأمانة في تطوير التعليم الطبي.

كما أوضحت الدكتورة نهى أبو الليل، مساعد رئيس الأمانة وسكرتير عام المؤتمر، أن الجلسات وورش العمل تناولت موضوعات متعددة، أبرزها: التغذية بعد الجراحة، التحديات في جراحات الوجه والفكين، استخدام الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية، التغذية الإكلينيكية في طب زراعة الأعضاء، تغذية الأطفال، والعلاقة بين الهرمونات والعادات الغذائية.

وفي السياق ذاته، أشارت الدكتورة لمياء فودة، رئيس اللجنة المنظمة، إلى أن اختيار هذه المحاور جاء لمواكبة أحدث المستجدات العلمية والتطبيقات العملية للتغذية العلاجية عبر مختلف التخصصات الطبية.

واختتمت فعاليات المؤتمر بتكريم عدد من رؤساء فرق التغذية العلاجية ومديري المستشفيات والمراكز المتميزة، تقديرًا لجهودهم في تطوير هذا التخصص الحيوي وترسيخ دوره كأحد الركائز الأساسية لمنظومة الرعاية الصحية المتكاملة.

اقرأ أيضًا:

مع اقتراب فتح باب التقديم.. تعرف على شروط الترشح لانتخابات مجلس النواب

4 مطالب محددة.. أول تحرك برلماني عاجل بعد حادث قطار "مطروح- القاهرة"

طقس اليوم الأحد.. ارتفاع الحرارة وشبورة مائية وأمطار رعدية