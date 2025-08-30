إعلان

حشاد يفوز بمنصب نقيب القراء

09:21 م السبت 30 أغسطس 2025

الشيخ محمد حشاد نقيب القراء

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة القراء، فوز الشيخ محمد حشاد بمنصب نقيب قراء الجمهورية، بعد انتهاء عملية التصويت التي أجريت اليوم.

وتم غلق صناديق الاقتراع في نقابة القراء في تمام الخامسة مساءً وبدأت عملية فرز الأصوات لتحديد النقيب الجديد ومجلس الأعضاء، وسط مشاركة واسعة من كبار العلماء والقراء وأبناء النقابة، وفي أجواء من الشفافية والنزاهة، وبإشراف قضائي كامل.

وعقدت انتخابات اليوم تنفيذًا لأحكام القانون ٩٣ لسنة ١٩٨٣ المنظِم لنقابة قراء ومحفظي القرآن الكريم، وقد تعاونت الوزارة مع هيئة قضايا الدولة التي شكلت لجنة قضائية للإشراف الكامل على الانتخابات التي تشهد الاقتراع على منصب نقيب القراء الذي ترشح له عضوان، وعلى أعضاء مجلس الإدارة فئة (أ) وعدد المتقدمين له ٢٧ عضوًا، وفئة (ب) وعدد المرشحين له ٣ أعضاء.

وقد فُتح باب التسجيل في الجمعية العمومية التي تشهد انتخابات نقابة القراء في الثامنة صباحًا، وقد اكتمل النصاب القانوني المطلوب لانعقاد الجمعية العمومية باشتراط حضور ٣٠٠ عضوٍ.

