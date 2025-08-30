كتب- محمد نصار:

قال مصدر بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، إنه تم التوجيه بتشكيل لجنة فنية لتحديد سبب حادث مطروح الذي وقع اليوم.

وأضاف المصدر، في تصريحات إلى مصراوي، أن سبب الحادث غير واضح بعد، وأن الروايات المتداولة عبر السوشيال ميديا غير رسمية.

وتابع المصدر، أنه سيتم إعلان تقرير اللجنة على الرأي العام، عقب الانتهاء منه بشكل كامل للوقوف على الملابس الرسمية.

وكان تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، موقع حادث القطار رقم 1935 القادم من مطروح إلى القاهرة، والذي شهد خروج 7 عربات عن القضبان بين محطتي فوكة وجلال بمحافظة مطروح، ما أدى إلى انقلاب عربتين وسقوط عدد من الضحايا والمصابين.

وأكد الوزير خلال وجوده بموقع الحادث على سرعة الانتهاء من أعمال رفع آثار الحادث وإعادة حركة القطارات في أسرع وقت، مشددًا على تشكيل لجنة فنية عاجلة للوقوف على أسباب الحادث وتحديد المسؤوليات بدقة، مع توقيع أقصى العقوبات والفصل الفوري لأي موظف يثبت تورطه أو تقصيره.

وأعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنها دفعت على الفور بالأطقم الفنية والمعدات اللازمة إلى موقع الحادث لاحتواء تداعياته والعمل على إعادة الحركة الطبيعية للقطارات.

وتقدمت وزارة النقل بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.