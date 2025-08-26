كتب- محمد سامي:

تفقد الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، مراحل انتقاء الطلبة المتقدمين للقبول بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية، وذلك بمقر الأكاديمية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية وعدد من قادة القوات المسلحة، والذي يأتي في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على متابعة إجراءات تنسيق القبول.

واستمع القائد العام للقوات المسلحة إلى عرض مفصل عن الموقف الحالي لاختبارات القبول للطلبة المتقدمين لاختيار أفضل العناصر، وكذلك أوجه التطوير والتحديث في كافة إجراءات التقديم، التي تضمنت تفعيل وسائل الدفع الإلكتروني عبر التطبيقات الهاتفية المستخدمة حديثاً، وطبع كارت التردد من الموقع الإلكتروني للتقديم، وميكنة منظومة الكشف الطبي بكافة العيادات ببصمة تستدعي البيانات الخاصة بكل طالب، بما يختصر الوقت ليكون الكشف الطبي على مدار يوم واحد بدلاً من يومين. كما تم توفير وسائل نقل متطورة لتيسير حركة الطلبة المترددين على الاختبارات، بالإضافة إلى تنفيذ إجراءات تلقين الطلبة حرصاً على تبسيط المعلومات وتفهمهم لكافة التفاصيل الخاصة بالاختبارات، ومدى إتاحة منظومة التطوير لزيادة الطاقة الاستيعابية للطلبة المتقدمين لتصل إلى 4000 طالب يومياً. وأثنى القائد العام للقوات المسلحة على حسن الاستفادة من التطور التكنولوجي واستخدامه في كافة مراحل الاختبارات، مما أتاح تيسير الإجراءات وتوفير الوقت والجهد أسوة بما يتم العمل به بمختلف المؤسسات التعليمية العسكرية على مستوى العالم.

كما تفقد دورة العمل داخل مكتب التنسيق ولجان القومسيون الطبي، واختبارات القدرات، واللياقة البدنية، والسباحة، وقفزة الثقة، التي يتم خلالها تقييم المعايير البدنية للطلبة المتقدمين. والتقى القائد العام للقوات المسلحة بعددٍ من الطلبة المتقدمين للاختبارات وناقشهم في كافة إجراءات الاختبارات ومدى حرص القوات المسلحة على توفير كافة سبل الرعاية والاهتمام بهم خلال كافة مراحل التقديم، مشيراً إلى أن النتيجة النهائية للقبول معيارها الوحيد هو الإمكانيات الذاتية للطالب وقدرته على تحقيق أعلى الدرجات في كافة الاختبارات التي يمر بها. كما أوصى الطلبة المتقدمين ببذل أقصى الجهد في تنفيذ الاختبارات، متمنياً التوفيق والنجاح لكافة المتقدمين.

وفي سياق متصل، قام الفريق أول عبد المجيد صقر بزيارة نادي الفروسية "كيان سيتي" للاطمئنان على جاهزيته ودوره في الارتقاء بمستوى طلبة الأكاديمية وفرسان القوات المسلحة.