قال اللواء فؤاد علام ،نائب رئيس أمن الدولة الأسبق، إنّ جماعة الإخوان الإرهابية تستهدف دائما الوصول إلى الحكم وارتكبت مجموعة من الجرائم من خلال تنظيمات سرية إلى جانب التنظيم العالمي.

وأضاف "علام"، خلال حواره مع الإعلامية أية عبدالرحمن ببرنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ التنظيم السري مكلف بتنفيذ خطة تجعل الإخوان تسيطر على الإخوان، ولم تنجح هذه الجماعة إلا في عام واحد طوال تاريخها، ولكن قُضي عليها.

وتابع: "أطمئن الناس بأن الإخوان كانت تعتمد على القاعدة الشعبية لتأييدها وتقديم كل التسهيلات لها، وخسرت هذه الميزة مؤخرا، فقد وعى المواطنين لخطر هذه الجماعة، واضطلع الإعلام بدور رائع في كشف أكاذيبها، ومن ثم، لم تعد الإخوان قادرة على النفاذ إلى المجتمع المصري على وجه التحديد، ولم يعد لهذه الجماعة تأثير على المجتمعات العربية، وبخاصة في مصر، بعدما فقدت الرصيد الشعبي التي كانت تتمتع بها.

