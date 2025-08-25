غرفة صناعة الدواء: غش الأدوية في مصر أقل من النسب العالمية

كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الدواء ومستحضرات التجميل، أن مصر تشهد نقصًا محدودًا في بعض الأصناف الدوائية المستوردة بسبب تحديات التسعير.

وقال الليثي، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج "بالورقة والقلم" على قناة TeN إن الجهات المعنية تعمل حاليًا على تنسيق مشترك لضبط الأسعار وضمان توافر الأدوية للمواطنين.

وأضاف الليثي أن مصر تمتلك كفاءات صيدلانية متميزة تسهم في تعزيز مكانتها كمركز إقليمي لصناعة الدواء، مشيرًا إلى أن دول الخليج تستفيد من هذه الخبرات من خلال استقطاب العاملين المصريين، مؤكدًا أن هذا التعاون يعكس قوة القطاع ودوره في دعم النهضة الصناعية بالمنطقة.

وأكد رئيس الغرفة أن مصر بدأت تطبيق معايير عالمية في تسجيل الأدوية، من خلال اعتماد "الملف الدولي" وتطوير نظام تتبع إلكتروني للوحدات الدوائية.

وتابع رئيس غرفة صناعة الدواء ومستحضرات التجميل، إن هذه الخطوات تهدف إلى تعزيز الرقابة على السوق، مما يضمن جودة المنتجات وسلامتها.

وأشار الليثي إلى أن نسبة غش الدواء في مصر أقل بكثير من المعدل العالمي البالغ 10%، بفضل مبادرات مثل "غسيل الدواء" التي تحد من إعادة تدوير الأدوية منتهية الصلاحية أو استيراد منتجات غير معتمدة.

وأكد على ضرورة اقتناء الأدوية من الصيدليات المرخصة فقط، محذرًا من المخاطر الصحية الناتجة عن التعامل مع مصادر غير رسمية.