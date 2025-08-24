الأرصاد تحذر من الشبورة المائية وارتفاع درجات الحرارة

كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أبرز الظواهر المسيطرة على حالة الطقس اليوم الأحد على أغلب الأنحاء.

وجاءت أبرز الظواهر الجوية استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، حارا رطبا على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء

وتوقعت الأرصاد تكون شبورة مائية صباحًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى لمدة 4 ساعات (من الساعة 4 فجرًا حتى 8 صباحًا) على بعض الطرق الزراعية، والسريعة، والقريبة من المسطحات المائية والطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى.

اقرأ أيضًا:

انكسار الموجة الحارة.. تعرف على طقس الأيام المقبلة

ما هي اختصاصات اللجنة الأولمبية المصرية وفقا لقانون الرياضة الجديد؟