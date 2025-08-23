محافظ الجيزة: لا تهاون في الحفاظ على أملاك الدولة

كتب- محمد نصار:

شدد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة على ضرورة تكثيف الجهود وسرعة الانتهاء من ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح في بعض مخالفات البناء، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة وتعظيم الاستفادة من أصولها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عقده المحافظ لمتابعة معدلات الأداء في ملفي التقنين والمتغيرات المكانية، بحضور رؤساء المراكز والمدن، حيث استعرض تقرير المتغيرات المكانية وحصر المخالفات المرصودة بكل مركز.

ووجّه "النجار" بالتعامل الفوري مع أي متغيرات مكانية يتم رصدها وتدقيقها من خلال الإحداثيات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها دون تأخير.

كما ناقش الاجتماع آخر مستجدات الموجة الـ27 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، حيث ألزم المحافظ رؤساء المراكز بتقديم تقارير يومية عن حالات الإزالة، وأخرى أسبوعية متكاملة تتضمن حالات التعذر والمحاضر الخاصة بها، على أن تقوم وحدة المتغيرات المكانية بمراجعتها للتأكد من سلامة الإجراءات.

وفي السياق ذاته، تابع المحافظ معدلات إنجاز أعمال المعاينة والتدقيق للأراضي المستردة، ووجّه برفعها على المنظومة الإلكترونية خلال 24 ساعة، مع سرعة تحصيل المبالغ المستحقة عن الأراضي المرفوض تقنينها أو التي لم يتم استردادها، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتعدين والمتقاعسين عن سداد مقابل الانتفاع.

وأكد "النجار" أن الدولة لن تسمح بأي تهاون في حماية أملاكها، مشددًا على أن التعامل مع ملفي التقنين والمتغيرات المكانية يتم بمنتهى الجدية والدقة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وبما يحفظ حقوق الدولة والمواطنين على حد سواء.

