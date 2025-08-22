اشتباكات عنيفة بالسليمانية في العراق

وكالات:

اندلعت اشتباكات عنيفة في مدينة السليمانية شمالي العراق، ليلة الخميس، بعدما طوقت قوات الأمن فندقًا لتنفيذ أمر قضائي بالقبض على رئيس حزب "جبهة الشعب"، لاهور شيخ جنكي.

كانت محكمة في السليمانية قد أصدرت مذكرة توقيف بحق جنكي بتهمة "إثارة الاضطرابات الأمنية"، فيما دعا رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ورئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، إلى ضبط النفس ووقف الاشتباكات.

وطالب بارزاني بحل الخلافات عبر القنوات القانونية، مؤكدًا أنه يعمل مع كل الأطراف لاحتواء التوترات ومنع إراقة الدماء، مشيرًا إلى أن هذا التصعيد يستهدف أمن الإقليم.