حركة ترقيات وتنقلات بشركات "الكهرباء" لعدد من القيادات

كتب- محمد صلاح:

أصدرت الشركة القابضة للكهرباء وشركاتها التابعة، حركة ترقيات وتنقلات، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء؛ لرفع مستوى الأداء، وتجديد الدماء بقطاعات الشركات المختلفة، للعمل على تحسين نسب الفقد، والحد من سرقة التيار الكهربائي، إضافة إلى تطوير الأداء الإداري، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمشتركين، ورفع كفاءة التحصيل، وتحسين جودة الخدمات.

وأصدر المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، قرارًا بتعيين أسامة يوسف، رئيس قطاع الشؤون القانونية بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، لعضوية مجلس إدارة صندوق الرعاية الاجتماعية للعاملين بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.

وأصدر المهندس حسن البيلي، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، قرارًا يتضمن عددًا من التكليفات الجديدة، في إطار خطة الشركة لتفعيل قطاع كبار المشتركين، بما يهدف إلى تحسين الأداء، ورفع كفاءة تحصيل مستحقات الشركة، وهم: عبد الرحمن بلال عمر محمد، لأداء أعمال مدير إدارة تحصيل القطاع العام والأعمال- علي سعيد أبو العلا سعيد، لأداء أعمال مدير إدارة تحصيل القطاع الخاص والاستثمار- أحمد عاطف حسن سليمان، لأداء أعمال مدير إدارة تحصيل الحكومة.

وأصدرت المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، قرارًا بترقية المهندس عبد الناصر محمود سليمان، مدير الإدارة العامة لمحطة محولات نجع حمادي، جهد 500 ك ف أ، لرئاسة قطاع شبكات قنا بمنطقة مصر العليا لنقل الكهرباء.

وأصدر المهندس محمد الباتع، رئيس مجلس إدارة شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء، قرارًا بترقية المهندس السيد أبو زيد سلامة أحمد، لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة لصيانة الأجهزة (محطة كهرباء سيدي كرير)، لمدة سنتَين قابلة للتجديد.

وأصدر المهندس خالد مسعود غمري، رئيس شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، قرارًا بترقية المهندس علي عبد الله عبد المقصود سرحان؛ لشغل وظيفة رئيس قطاعات الشؤون الفنية.

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